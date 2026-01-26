La emotiva despedida de Anselmino en Borussia Dortmund tras ser repescado por Chelsea

El zaguero había arribado al fútbol alemán a mediados de 2025, a préstamo por una temporada, con el objetivo de sumar minutos y consolidarse en el máximo nivel europeo. Sin embargo, el contexto deportivo del Chelsea cambió y la conducción técnica resolvió interrumpir la cesión para contar nuevamente con el futbolista. La decisión se da en medio de un calendario exigente para los Blues, que afrontan compromisos determinantes tanto en la Premier League como en la Champions League.