La emotiva despedida de Anselmino en Borussia Dortmund tras ser repescado por Chelsea
El defensor argentino cerró su etapa en Alemania tras la activación de la cláusula de repesca y se sumará al plantel de los Blues, que lo reincorporan en un tramo decisivo de la temporada.
Aaron Anselmino finalizó de manera anticipada su experiencia en Borussia Dortmund y regresará al Chelsea, club dueño de su pase, luego de que la dirigencia inglesa decidiera ejecutar la cláusula de repesca. El defensor argentino, surgido en Boca, volverá a Londres en este mercado de invierno para sumarse al plantel profesional por pedido expreso del nuevo entrenador, Liam Rosenior, en un momento clave de la temporada.
El zaguero había arribado al fútbol alemán a mediados de 2025, a préstamo por una temporada, con el objetivo de sumar minutos y consolidarse en el máximo nivel europeo. Sin embargo, el contexto deportivo del Chelsea cambió y la conducción técnica resolvió interrumpir la cesión para contar nuevamente con el futbolista. La decisión se da en medio de un calendario exigente para los Blues, que afrontan compromisos determinantes tanto en la Premier League como en la Champions League.
Desde Alemania, el Dortmund se despidió oficialmente del defensor con un mensaje público cargado de reconocimiento. “El central Aaron Anselmino deja el Borussia Dortmund y regresará al Chelsea FC con efecto inmediato. Gracias, Aaron, por tu tiempo en el BVB y todo lo mejor para tu futuro”, comunicó el club a través de sus redes sociales, marcando el cierre de una etapa breve pero significativa.
La experiencia de Anselmino en el conjunto alemán estuvo atravesada por la irregularidad. En total, disputó diez partidos oficiales, acumuló 585 minutos, convirtió un gol de cabeza frente al Bayer Leverkusen por la Bundesliga y brindó una asistencia ante Villarreal en la Champions League. A pesar de esos aportes, las lesiones condicionaron su continuidad: se perdió 12 encuentros, incluidos dos períodos prolongados de inactividad entre septiembre y octubre, y entre diciembre y enero.
El defensor había sido adquirido por el Chelsea en 2024, luego de irrumpir en la Primera División de Boca, en una operación cercana a los 18 millones de dólares. Tras esa compra, el club londinense optó por cederlo para potenciar su adaptación al fútbol europeo, aunque ahora el escenario es distinto. Rosenior considera que Anselmino puede ser una pieza útil dentro de su proyecto y pidió sumarlo de inmediato al plantel principal.
En Londres, el argentino compartirá vestuario con otros compatriotas como Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, dentro de un equipo que encara semanas decisivas. El próximo martes 28, Chelsea enfrentará a Napoli por la última fecha de la fase regular de la Champions League, con la intención de meterse entre los ocho mejores del certamen. Luego, el viernes 31, recibirá a West Ham por la fecha 24 de la Premier League.
