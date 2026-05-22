Villa Luzuriaga: denuncian un abuso sexual en una escuela con baños mixtos
Una de las estudiantes denunció que fue acosada en uno de los baños y los autoridades no hicieron nada.
La comunidad educativa Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, se encuentra conmocionada tras conocerse una grave denuncia que involucra a estudiantes de la Escuela De Educación Secundaria Nº5 "Islas Malvinas". Una alumna denunció que fue abusada en uno de los baños de la institución y los padres reclaman medidas.
Según la denuncia, el hecho ocurrió el pasado miércoles 20 de mayo luego de que uno de los baños se rompiera y a partir de ese momento los directivos decidieron habilitar uno de los baños para uso mixto. En ese contexto una alumna de 15 años de cuarto año fue abusada por dos de sus compañeros que tenían el rostro cubierto.
"El abuso ocurrió en el horario de clases y la sala de preceptores está al lado del baño pero no controlan nada, tiene las ventanas y la puerta cerrada", contó una de las alumnas en diálogo con C5N.
"A los padres no se les avisó que el baño estaba roto y nunca nos enteraron que los baños eran mixtos. Si yo sabía no venía al colegio", manifestó otra alumna.
Los padres de la chica aseguraron que la dirección del colegio decidió tapar todo y no tomar ninguna medida contra los alumnos implicados. Por eso realizaron una protesta este viernes en la puerta de la institución. "Pedimos que la directora renuncie a su cargo, no es la primera vez que pasan cosas que ella viene tapando, pero este fue el caso alevoso", dijo una de las madres de los alumnos en diálogo con C5N.
"Quisieron hacer un apta y la escribieron con una lapicera que se puede borrar. Puso mal la fecha y no quería detallar lo ocurrido", dijeron alumnas afuera de la institución.
Sobre la estudiante abusada los estudiantes contaron que esta con asistencia psicológica y no se sabe si será trasladada de colegio.
Mientras avanza la investigación, los alumnos decidieron seguir protestando en la puerta del colegio y no asistir a las clases.
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