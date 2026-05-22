Villa Luzuriaga: denuncian un abuso sexual en una escuela con baños mixtos

"A los padres no se les avisó que el baño estaba roto y nunca nos enteraron que los baños eran mixtos. Si yo sabía no venía al colegio", manifestó otra alumna.

Los padres de la chica aseguraron que la dirección del colegio decidió tapar todo y no tomar ninguna medida contra los alumnos implicados. Por eso realizaron una protesta este viernes en la puerta de la institución. "Pedimos que la directora renuncie a su cargo, no es la primera vez que pasan cosas que ella viene tapando, pero este fue el caso alevoso", dijo una de las madres de los alumnos en diálogo con C5N.

"Quisieron hacer un apta y la escribieron con una lapicera que se puede borrar. Puso mal la fecha y no quería detallar lo ocurrido", dijeron alumnas afuera de la institución.

Sobre la estudiante abusada los estudiantes contaron que esta con asistencia psicológica y no se sabe si será trasladada de colegio.

Mientras avanza la investigación, los alumnos decidieron seguir protestando en la puerta del colegio y no asistir a las clases.