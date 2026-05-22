A qué hora corre Franco Colapinto en las prácticas libres del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1

De cara al fin de semana, el objetivo central de Colapinto será exprimir al máximo el rendimiento de su monoplaza en la jornada de ensayos, buscando la puesta a punto ideal que le permita afrontar una clasificación competitiva el sábado y largar en puestos de vanguardia el domingo, con la mira puesta en volver a prenderse en la lucha por los puntos.

A qué hora con las prácticas libres del Gran Premio de Canadá con Franco Colapinto

La acción en el GP de Canadá inicia este viernes en horas del mediodía, con las primeras pruebas libres.

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13:30 a 14:30 horas

13:30 a 14:30 horas Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas

Dónde ver el GP de Canadá por TV y cómo seguir online

La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.