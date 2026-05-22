A qué hora corre Franco Colapinto en las prácticas libres del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1
El piloto argentino de Alpine inicia este viernes sus actividades en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. El cronograma.
La Fórmula 1 se traslada al mítico circuito Gilles Villeneuve para disputar una nueva fecha del calendario. Tras sus sólidas actuaciones previas, Franco Colapinto vuelve a pista este viernes con la misión de seguir haciendo historia y capturar la atención de millones de argentinos.
Las acciones en Montreal se pondrán en marcha con las primeras tandas de entrenamientos libres, donde el piloto de Pilar deberá hermanarse rápidamente con las exigencias del trazado canadiense.
Se trata de una pista sumamente técnica, famosa por sus largas rectas que desembocan en frenadas bruscas, chicanas que exigen pisar los pianos al límite y el temido "Muro de los Campeones", un sector que no perdona la más mínima distracción.
El furor por el joven piloto de Williams no se detiene y promete hacerse sentir con fuerza en tierras norteamericanas. Se espera una gran concurrencia de banderas celestes y blancas en las tribunas del circuito, complementada por el habitual aguante digital en las redes sociales que empuja desde la Argentina en cada vuelta.
De cara al fin de semana, el objetivo central de Colapinto será exprimir al máximo el rendimiento de su monoplaza en la jornada de ensayos, buscando la puesta a punto ideal que le permita afrontar una clasificación competitiva el sábado y largar en puestos de vanguardia el domingo, con la mira puesta en volver a prenderse en la lucha por los puntos.
A qué hora con las prácticas libres del Gran Premio de Canadá con Franco Colapinto
La acción en el GP de Canadá inicia este viernes en horas del mediodía, con las primeras pruebas libres.
Viernes 22 de mayo
- Prácticas libres: 13:30 a 14:30 horas
- Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas
Dónde ver el GP de Canadá por TV y cómo seguir online
La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
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