La FIFA confirmó que las listas para el Mundial 2026 serán de 26 jugadores

Además, las delegaciones deberán llegar a su base operativa —su alojamiento principal— al menos cinco días antes del debut en la fase de grupos. Desde allí se desplazarán a la sede del encuentro en la víspera del partido, con la posibilidad de hacerlo dos días antes en casos excepcionales. A partir de los dieciseisavos de final, las selecciones estarán obligadas a abandonar su base permanente para comenzar a trasladarse entre sedes según el avance del calendario.

En cuanto a la preparación sobre suelo estadounidense, mexicano o canadiense, el Reglamento habilita a todas las selecciones a disputar amistosos y partidos de entrenamiento “a puerta cerrada”. Esta posibilidad estará vigente desde la llegada de cada delegación hasta cinco días antes de su primer compromiso mundialista.