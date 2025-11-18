River inició gestiones con Zenit para sumar a Luciano Gondou como refuerzo en 2026
El Millonario abrió negociaciones con el equipo ruso por un préstamo del delantero, quien ya dio el visto bueno para volver y convertirse en refuerzo del ataque millonario.
El año todavía no terminó para River, pero en Núñez ya empezaron a delinear el plantel para la temporada 2026. Con salidas prácticamente definidas y otras por resolverse, el club apuntó a un nombre prioritario para reforzar el ataque: Luciano Gondou, hoy en el Zenit de Rusia.
El Millonario, que jugará los octavos de final del Torneo Clausura ante Racing, ya entabló los primeros contactos formales con la institución europea y presentó una propuesta inicial por un préstamo con opción u obligación de compra. Por ahora no hubo avances concretos, aunque el delantero habría dado el ok para regresar al club donde pasó algunos meses en inferiores. Desde Núñez esperan por la respuesta del Zenit para dar el siguiente paso.
Los números de Luciano Gondou y su presente en Rusia
Gondou, de 1,89 metros, tuvo un paso destacado por Sarmiento -con 17 goles en 85 partidos- y luego brilló en Argentinos Juniors, donde marcó 14 tantos en 38 encuentros. Su actuación con la Selección Argentina Sub-23 terminó de consolidarlo y, en agosto de 2024, fue vendido al fútbol ruso por 12 millones de euros, con Sarmiento conservando el 20% del pase.
En el Zenit disputó 49 partidos y convirtió 14 goles, aunque su actualidad no es la mejor: en el semestre de la Premier Liga apenas fue titular en 1 de las 15 fechas y no convirtió tantos. Su participación fue mayor en la Copa de Rusia, donde marcó 2 goles en 7 partidos. Este escenario, sumado al interés de River, abrió la posibilidad de una salida que podría reactivar su carrera.
La salida de Miguel Ángel Borja parece un hecho y existe la chance de que Facundo Colidio también sea transferido. Con ese panorama, River necesita delanteros y Gondou aparece como la primera alternativa del mercado de pases. Si bien no se trata de una negociación sencilla, en Núñez hay optimismo por la predisposición del jugador.
Gondou ya conoce el club. En 2019 llegó a préstamo tras destacarse en un amistoso entre Sarmiento y la Quinta División de River en Ezeiza, donde marcó un gol y dio dos asistencias. Su estadía duró siete meses, pero la pandemia y el ascenso de Sarmiento a Primera lo llevaron a interrumpir el vínculo y regresar a Junín.
Desde entonces, su carrera creció a paso firme hasta su llegada al Zenit, donde hoy se encuentra postergado. Ese presente abrió una puerta que River busca aprovechar. Y aunque por ahora se habla solo de un préstamo, nadie descarta que las negociaciones avancen hacia algo más ambicioso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario