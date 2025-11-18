Insólito: la Sub-17 de México que sacó a Argentina fue humillada por Portugal en el Mundial

El inicio del partido dejó ver una propuesta similar a la que había sorprendido a la Albiceleste. Los mismos once intentaron repetir el golpe ante otro gigante europeo. Sin embargo, esta vez el desequilibrio apareció demasiado rápido y dejó en evidencia la superioridad lusa. El encuentro fue parejo hasta el minuto 15, cuando el defensor José Navarro cometió un claro penal que Rafael Quintas cambió por gol.