Insólito: la Sub-17 de México que sacó a Argentina fue humillada por Portugal en el Mundial
México cayó 5-0 en octavos del Mundial Sub 17 y quedó eliminado tras una actuación muy floja que contrastó con el triunfo previo ante la Albiceleste.
La ilusión de México en el Mundial Sub 17 llegó a su fin de la peor manera. Luego del histórico triunfo ante Argentina, el equipo dirigido por Carlos Cariño sufrió una durísima derrota por 5-0 frente a Portugal, vigente campeona de la Eurocopa, en el Aspire Zone - Pitch 3, y quedó eliminado en los octavos de final.
El inicio del partido dejó ver una propuesta similar a la que había sorprendido a la Albiceleste. Los mismos once intentaron repetir el golpe ante otro gigante europeo. Sin embargo, esta vez el desequilibrio apareció demasiado rápido y dejó en evidencia la superioridad lusa. El encuentro fue parejo hasta el minuto 15, cuando el defensor José Navarro cometió un claro penal que Rafael Quintas cambió por gol.
Ese tanto desestabilizó por completo al Tri. Portugal aprovechó el desconcierto y, poco después, una infracción de Navarro sobre Bernardo Lima derivó en su expulsión, dejando a México con diez y condicionado para el resto del partido. Aun así, el conjunto azteca logró irse al descanso solo 1-0 abajo, una diferencia que les permitía mantener algo de esperanza.
El complemento borró cualquier ilusión. Apenas iniciado el segundo tiempo, Anisio Cabral anotó el 2-0 y desató la goleada. A partir de ahí, Portugal manejó el ritmo con autoridad y marcó diferencias enormes en lo físico, lo táctico y lo técnico. Sobre el cierre llegaron los tantos de Martim Guedes (36’ ST), Miguel Figueiredo (38’ ST) y Yoan Pereira (40’ ST), que sellaron un 5-0 inapelable.
Con este resultado, México se despide del torneo con sensaciones encontradas: la felicidad del batacazo ante Argentina y la tristeza de un cierre contundente que lo deja sin su tercera Copa del Mundo. En Qatar, el sueño se terminó antes de lo esperado.
Formaciones del encuentro entre México y Portugal
- México: Santiago López; Adrián Villa, José Navarro, Michael Corona, Ian Olvera; Oscar Pineda, Jorge Sánchez; Luis Gamboa, Jhonnatan Grajales, Iñigo Borgio Cibrian; Aldo De Nigris.
- Portugal: Romário Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado, Jose Neto; Rafael Quintas, Bernardo Lima; Duarte Cunha, Martim Guedes, Stevan Manuel; Anisio.
