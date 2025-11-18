Todo definido: días y horarios confirmados de los playoffs del Torneo Clausura 2025

river racing

El domingo continuará la acción con dos compromisos de alto impacto. Rosario Central, líder absoluto del Grupo B y uno de los equipos que mostró mayor regularidad, será anfitrión de Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito, donde intentará sostener su fortaleza como local. A continuación, Boca afrontará un examen clave al recibir a Talleres de Córdoba en La Bombonera, un partido que podría marcar el pulso del equipo de cara al tramo decisivo del certamen, especialmente por la necesidad de consolidar una identidad de juego más estable.