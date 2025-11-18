Todo definido: días y horarios confirmados de los playoffs del Torneo Clausura 2025
En una agenda cargada, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) ordenó el cuadro de mano única que inicia el tramo decisivo del certamen.
Tras el cierre definitivo de la etapa regular del Torneo Clausura 2025, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) estableció la grilla completa para los octavos de final, instancia que se disputará a partido único y que marcará el camino hacia el deseado boleto al Trofeo de Campeones. Entre los cruces más destacados aparecen Boca y River, ambos con partidos exigentes y escenarios repletos de condimentos deportivos.
El inicio formal será el sábado, cuando Vélez reciba a Argentinos Juniors en el José Amalfitani en un duelo que promete intensidad por los estilos opuestos con los que llegan ambos equipos. Más tarde, en Santiago del Estero, Central Córdoba hará de local ante San Lorenzo en el Estadio Único Madre de Ciudades, un enfrentamiento que se presenta como uno de los más impredecibles de la llave debido al rendimiento irregular de ambos conjuntos durante la fase regular.
El domingo continuará la acción con dos compromisos de alto impacto. Rosario Central, líder absoluto del Grupo B y uno de los equipos que mostró mayor regularidad, será anfitrión de Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito, donde intentará sostener su fortaleza como local. A continuación, Boca afrontará un examen clave al recibir a Talleres de Córdoba en La Bombonera, un partido que podría marcar el pulso del equipo de cara al tramo decisivo del certamen, especialmente por la necesidad de consolidar una identidad de juego más estable.
El lunes se desarrollará la jornada con mayor movimiento, comenzando en el Guillermo Laza con el enfrentamiento entre Deportivo Riestra y Barracas Central. Más tarde, Racing será local ante River en el Cilindro de Avellaneda en uno de los clásicos recientes más intensos, un encuentro que suele tener desarrollo imprevisible y que agrega el atractivo de un River necesitado de recuperar contundencia. El cierre del día estará en Santa Fe, donde Unión recibirá a Gimnasia en un duelo de estilos opuestos pero con expectativas similares.
La programación culminará el miércoles, cuando Lanús -que debió postergar su compromiso por disputar la final de la Copa Sudamericana- reciba a Tigre en el Néstor Díaz Pérez, choque que definirá al último clasificado a los cuartos de final del Clausura y que cerrará un calendario que, desde el inicio, presenta emociones garantizadas para todos los protagonistas.
Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura
Sábado 22 de noviembre
- 20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
- 22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
Domingo 23 de noviembre
- 17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
- 20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
Lunes 24 de noviembre
- 17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
- 19.30 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
- 22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)
Miércoles 26 de noviembre
- 21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
