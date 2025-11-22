La Fórmula 1 abrió un expediente contra el Alpine de Franco Colapinto tras la Qualy del GP de Las Vegas

Expediente colapinto



Cabe resaltar que las escuderías están obligadas a entregar dos juegos de neumáticos usados a los comisarios de pista tras la finalización de las prácticas libres. No obstante, luego de que Dirección de Carrera catalogara que los entrenamientos se desarrollaron sobre piso mojado, los equipos tienen que proporcionar los compuestos intermedios. Incluso, una vez finalizada la carrera del domingo, deben otorgar todas las ruedas que llevaron al circuito a la organización, para que esta analice si presentan irregularidades.

Los comisarios remarcaron en su resolución que el equipo mantiene la obligación de subir la notificación al sistema, aun cuando el material ya haya sido retirado por el proveedor. Esa omisión terminó por cerrar la decisión disciplinaria.

La penalización quedó fijada en cinco mil euros, monto que deberá asumir el conjunto galo sin afectar en absoluto la posición de largada del joven piloto para la carrera nocturna del sábado. Así, su 15° lugar en la grilla permanece intacto.