Carlos Sainz, tras quedar tercero en la Qualy del GP de Las Vegas: "Mañana hay que rematar la faena"

El español lamentó también que el circuito no se quedase en condiciones de "extremo", porque es cuando les permitía ir "más rápido". "He hecho una muy buena última vuelta, lo mejor que lo podía hacer, sin errores. Creía que era pole cuando he cruzado la meta, y luego me he dado cuenta de que he sido el primero en cruzarla y que todavía quedaban dos por llegar, que normalmente, en condiciones normales, te tienen que batir", expresó. "Hemos ido bien sobre seco, y en los Libres, bajo mojado, también ha ido bien. Con el neumático de lluvia hemos ido rápidos, y con el intermedio sabía que me acababan alcanzando", añadió.