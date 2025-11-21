La frustración de Franco Colapinto tras el primer día en Las Vegas: "El auto estaba inmanejable"

colapinto

El argentino incluso comparó la situación con lo sucedido semanas atrás en Brasil, donde arrastró complicaciones similares. “Creo que los problemas son parecidos a los que tenía en Brasil y no los estamos pudiendo solucionar por ahora. Pero hay que trabajar y entender un poco el porqué”, remarcó, preocupado por la falta de evolución.

La diferencia con su compañero Pierre Gasly volvió a ser un punto sensible: el francés consiguió ser casi medio segundo más rápido, un margen que Colapinto relacionó tanto al rendimiento del auto como al golpe sufrido en Brasil. “Lamentablemente, con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera. Hay que laburar y entender un poco el porqué. Ojalá que en las próximas competencias vuelva el otro (por el chasis)”, añadió.

Días y horarios para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas

El trazado de Las Vegas presenta particularidades técnicas muy marcadas: rectas extensas que superan largamente el kilómetro y medio, curvas de 90 grados y un asfalto que se enfría con rapidez durante la noche. Esto obliga a trabajar con baja carga aerodinámica, una puesta a punto delicada y una gestión térmica que suele definir la clasificación y la carrera. Alpine anticipó que llevará una configuración específica para este desafío nocturno, con ajustes destinados a mejorar la velocidad final.

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01:00

Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00