La frustración de Franco Colapinto tras el primer día en Las Vegas: "El auto estaba inmanejable"
El piloto argentino atravesó una jornada difícil por la falta de grip y un pobre desempeño con los neumáticos blandos, lo que derivó en declaraciones tajantes.
El arranque de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas estuvo lejos de lo ideal. El piloto argentino, que transita su primera temporada completa en la Fórmula 1, vivió un viernes cargado de contratiempos a bordo del Alpine, que nuevamente lo puso en una situación incómoda. Lo que se esperaba como un inicio alentador terminó mostrando falencias conocidas.
Problemas de adherencia, dificultades para gestionar los compuestos más rápidos y la sensación de que el auto no le permite mostrarse competitivo fueron algunos de los problemas que afectaron el arranque del fin de semana. Ese combo, repetido a lo largo del día, derivó en un Colapinto visiblemente frustrado. Tras completar las dos primeras sesiones de entrenamientos, el joven de Pilar se refirió a las situaciones que más lo condicionaron.
Su malestar estuvo centrado, especialmente, en el comportamiento de la goma blanda. “No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Creo que es lo negativo, porque me siento bastante incómodo con la goma blanda. Con la media, mejor. Igualmente sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la primera tanda”, explicó en diálogo con ESPN, dejando en claro que las soluciones todavía no aparecen.
El análisis técnico continuó con una descripción directa y sin rodeos del balance del Alpine: “El auto tenía muy poco grip atrás, estaba inmanejable, la parte trasera no tenía nada de grip y fue bastante complicado. La goma blanda fue todavía peor”. Su diagnóstico confirmó que, más allá de algunos avances entre una tanda y otra, la base de los inconvenientes se mantiene sin grandes modificaciones.
En la segunda sesión, Colapinto logró avanzar hasta el puesto 16, una leve mejora en comparación con el último lugar que había registrado más temprano. Aun así, no se mostró conforme: dijo que el equipo debe seguir ajustando detalles y que, aunque encontraron “un poquito el camino”, la diferencia con el resto continúa siendo amplia.
El argentino incluso comparó la situación con lo sucedido semanas atrás en Brasil, donde arrastró complicaciones similares. “Creo que los problemas son parecidos a los que tenía en Brasil y no los estamos pudiendo solucionar por ahora. Pero hay que trabajar y entender un poco el porqué”, remarcó, preocupado por la falta de evolución.
La diferencia con su compañero Pierre Gasly volvió a ser un punto sensible: el francés consiguió ser casi medio segundo más rápido, un margen que Colapinto relacionó tanto al rendimiento del auto como al golpe sufrido en Brasil. “Lamentablemente, con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera. Hay que laburar y entender un poco el porqué. Ojalá que en las próximas competencias vuelva el otro (por el chasis)”, añadió.
Días y horarios para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas
El trazado de Las Vegas presenta particularidades técnicas muy marcadas: rectas extensas que superan largamente el kilómetro y medio, curvas de 90 grados y un asfalto que se enfría con rapidez durante la noche. Esto obliga a trabajar con baja carga aerodinámica, una puesta a punto delicada y una gestión térmica que suele definir la clasificación y la carrera. Alpine anticipó que llevará una configuración específica para este desafío nocturno, con ajustes destinados a mejorar la velocidad final.
Jueves 20 de noviembre
- Práctica Libre 1: 21:30
Viernes 21 de noviembre
- Práctica Libre 2: 01:00
- Práctica Libre 3: 21:30
Sábado 22 de noviembre
- Clasificación: 01:00
Domingo 23 de noviembre
- Carrera: 01:00
