Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Estados Unidos

Deportes
Franco Colapinto
Estados Unidos

El argentino ignoró una orden de su equipo y adelantó a Pierre Gasly en el final del GP de Austin. Max Verstappen se quedó con la victoria en COTA y estiró su ventaja en la lucha por el título de Fórmula 1.

EN VIVO

El Gran Premio de Estados Unidos dejó uno de los momentos más comentados del fin de semana: Franco Colapinto desobedeció una orden directa de su equipo, Alpine, y superó a su compañero Pierre Gasly en las últimas vueltas del Circuito de las Américas (COTA).

Cuando faltaban pocos giros para el final, desde los pits le pidieron al argentino que mantuviera posiciones: “Bueno amigo, necesitamos que mantengan posiciones”, le dijeron por radio. Pero Colapinto, que venía con mejor ritmo, respondió: “¿Qué? ¡Él es muy lento!” y ejecutó una maniobra precisa para adelantar al francés.

El bonaerense cruzó la meta en el puesto 17, mientras que Gasly cayó al 19° lugar, superado también por el Sauber de Gabriel Bortoletto. El gesto del piloto argentino se volvió rápidamente viral y generó todo tipo de reacciones entre los fanáticos de la F1.

Max Verstappen ganó y calienta la pelea por el título

En la cima, Max Verstappen volvió a demostrar su jerarquía. El neerlandés de Red Bull dominó la carrera de principio a fin y se quedó con una nueva victoria, que lo consolida como líder del campeonato. Detrás suyo terminaron Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), completando el podio en Austin. El líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), finalizó quinto, mientras que su rival directo, Verstappen, aprovechó el resultado para estirar diferencias y dejar la pelea por el título al rojo vivo.

La acción continuará la próxima semana con el Gran Premio de México, que se correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez el domingo 26 de octubre desde las 17.00 (hora argentina).

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

Live Blog Post

12/56 | Colapinto fue adelantado por Stroll

El canadiense se tiró por el interior en la curva 1 y, aunque Franco trató de hacerle la tijera, no la pudo cerrar y cayó al 15° puesto. Está en el mismo lugar en el que largó.

Live Blog Post

¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS!

Live Blog Post

Franco Colapinto terminó 14° en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino finalizó por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, en una prueba que tuvo una accidentada largada.

colapinto sprint texas2

Live Blog Post

Los McLaren quedaron afuera de la Sprint en el GP de Austin por un choque en la largada

El incidente involucró a Nico Hulkenberg, Oscar Piastri y Lando Norris.

McLaren choque Hulkenberg

Live Blog Post

A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto este sábado en el Gran Premio de Estados Unidos

Frente a un nuevo desafío de la Fórmula 1, todas las miradas están puestas en el piloto argentino de Alpine. ¿Sumará puntos esta vez?

Live Blog Post

La desazón de Franco Colapinto con el desempeño del Alpine: "No conseguimos..."

El pilarense ni siquiera habló con la prensa tras quedar afuera de Q2 para el sprint de este sábado, pero tuvo que hablar ante el canal oficial de la Fórmula 1.

Live Blog Post

Franco Colapinto largará desde el 17° lugar en la sprint del GP de Estados Unidos

Este viernes se llevaron a cabo las tres tandas de clasificación para la carrera sprint del sábado, donde el pilarense no pudo superar el primer segmento.

Gira americana en la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto en Estados Unidos

El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.

Sábado 18 de octubre

  • Sprint: 14 a 14.30.
  • Clasificación: 18 a 19.

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: 16:00.

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

colapinto (2)

Las carreras de Franco Colapinto con Alpine

  • 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
  • 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
  • 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
  • 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
  • 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
  • 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
  • 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
  • 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
  • 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
  • 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
  • 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
  • 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
  • 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto

Las carreras que faltan de la temporada 2025

  • 14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
  • 15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
  • 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
  • 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
  • 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
  • 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
  • 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
  • 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
  • 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

