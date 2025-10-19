Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Estados Unidos

12/56 | Colapinto fue adelantado por Stroll
El canadiense se tiró por el interior en la curva 1 y, aunque Franco trató de hacerle la tijera, no la pudo cerrar y cayó al 15° puesto. Está en el mismo lugar en el que largó.
El argentino ignoró una orden de su equipo y adelantó a Pierre Gasly en el final del GP de Austin. Max Verstappen se quedó con la victoria en COTA y estiró su ventaja en la lucha por el título de Fórmula 1.
El Gran Premio de Estados Unidos dejó uno de los momentos más comentados del fin de semana: Franco Colapinto desobedeció una orden directa de su equipo, Alpine, y superó a su compañero Pierre Gasly en las últimas vueltas del Circuito de las Américas (COTA).
Cuando faltaban pocos giros para el final, desde los pits le pidieron al argentino que mantuviera posiciones: “Bueno amigo, necesitamos que mantengan posiciones”, le dijeron por radio. Pero Colapinto, que venía con mejor ritmo, respondió: “¿Qué? ¡Él es muy lento!” y ejecutó una maniobra precisa para adelantar al francés.
El bonaerense cruzó la meta en el puesto 17, mientras que Gasly cayó al 19° lugar, superado también por el Sauber de Gabriel Bortoletto. El gesto del piloto argentino se volvió rápidamente viral y generó todo tipo de reacciones entre los fanáticos de la F1.
En la cima, Max Verstappen volvió a demostrar su jerarquía. El neerlandés de Red Bull dominó la carrera de principio a fin y se quedó con una nueva victoria, que lo consolida como líder del campeonato. Detrás suyo terminaron Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), completando el podio en Austin. El líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), finalizó quinto, mientras que su rival directo, Verstappen, aprovechó el resultado para estirar diferencias y dejar la pelea por el título al rojo vivo.
La acción continuará la próxima semana con el Gran Premio de México, que se correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez el domingo 26 de octubre desde las 17.00 (hora argentina).
El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
* Todos los horarios son de Argentina
