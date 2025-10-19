Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Estados Unidos

Max Verstappen ganó y calienta la pelea por el título

En la cima, Max Verstappen volvió a demostrar su jerarquía. El neerlandés de Red Bull dominó la carrera de principio a fin y se quedó con una nueva victoria, que lo consolida como líder del campeonato. Detrás suyo terminaron Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), completando el podio en Austin. El líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), finalizó quinto, mientras que su rival directo, Verstappen, aprovechó el resultado para estirar diferencias y dejar la pelea por el título al rojo vivo.