A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos
Frente a un nuevo desafío de la Fórmula 1, todas las miradas están puestas en el piloto argentino de Alpine. ¿Sumará puntos esta vez?
El Gran Premio de Estados Unidos en Austin marcará el clímax de la temporada 2025 de Fórmula 1. Si bien McLaren ya se aseguró el Campeonato de Constructores, la verdadera disputa está en el título de Pilotos, centrado en el intenso duelo interno entre sus estrellas.
El líder, Oscar Piastri (336 puntos), solo aventaja por 22 unidades a Lando Norris, con Max Verstappen (273) aún con opciones remotas. Este escenario de paridad se tensionó aún más tras la reciente victoria de George Russell en Singapur, que rompió la hegemonía de McLaren y avivó la rivalidad en la parrilla.
En este contexto, el argentino Franco Colapinto (Alpine) llega a COTA con la misión de sumar sus primeros puntos en el Top 10. El equipo ha implementado importantes mejoras en el rendimiento del monoplaza (aerodinámica y tracción) para permitirle al joven de Pilar capitalizar su ritmo de carrera y concretar un resultado histórico.
Con la partida desde la posición 15°, se espera que el pilarense haga un gran papel en esta carrera.
Gira americana en la Fórmula 1: Colapinto en Estados Unidos
El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 16:00.
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
Cómo ver en vivo a Colapinto en el GP de Estados Unidos
- Televisión: Fox Sports transmitirá la carrera en vivo, con cobertura de prácticas, clasificación, Sprint y la carrera principal.
Grilla de largada del GP de los Estados Unidos
La siguiente es la grilla de partido del Gran Premio de los Estados Unidos que se correrá este domingo desde las 16 (hora argentina), con transmisión televisiva de Fox Sports y Disney+.
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Nico Hülkenberg (Haas)
- Liam Lawson (RB)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Esteban Ocon (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Alex Albon (Williams)
- Isack Hadjar (RB)
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
