A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos

Gira americana en la Fórmula 1: Colapinto en Estados Unidos

El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16:00.

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

Cómo ver en vivo a Colapinto en el GP de Estados Unidos

Televisión: Fox Sports transmitirá la carrera en vivo, con cobertura de prácticas, clasificación, Sprint y la carrera principal.

Grilla de largada del GP de los Estados Unidos

La siguiente es la grilla de partido del Gran Premio de los Estados Unidos que se correrá este domingo desde las 16 (hora argentina), con transmisión televisiva de Fox Sports y Disney+.

Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Oliver Bearman (Haas)

Carlos Sainz (Williams)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Nico Hülkenberg (Haas)

Liam Lawson (RB)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Pierre Gasly (Alpine)

Franco Colapinto (Alpine)

Gabriel Bortoleto (Sauber)

Esteban Ocon (Haas)

Lance Stroll (Aston Martin)

Alex Albon (Williams)

Isack Hadjar (RB)

Las carreras de Franco Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

: terminó en el 13° puesto 3- GP de España : llegó en el 15° lugar

: llegó en el 15° lugar 4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

: terminó en el puesto 13 5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

: terminó en el puesto 15 6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

: no pudo largar por un problema mecánico 7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

: llegó en 19° lugar 8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

: llegó en el 19° lugar 9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar 10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia : llegó en el 17° lugar

: llegó en el 17° lugar 12- GP de Azerbaiyán : llegó en 19º lugar

: llegó en 19º lugar 13- GP de Singapur : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto

Las carreras que faltan de la temporada 2025

15- GP de Estados Unidos : domingo 19 de octubre a las 16.00

: domingo 19 de octubre a las 16.00 16- GP de México : domingo 26 de octubre a las 17.00

: domingo 26 de octubre a las 17.00 17- Sprint del GP de San Pablo : sábado 8 de noviembre a las 11.00

: sábado 8 de noviembre a las 11.00 18- GP de San Pablo : domingo 9 de noviembre a las 14.00

: domingo 9 de noviembre a las 14.00 19- GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1.00

: domingo 23 de noviembre a la 1.00 20- Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11.00

: sábado 29 de noviembre a las 11.00 21- GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13.00

: domingo 30 de noviembre a las 13.00 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina