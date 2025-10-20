La eufórica reacción de Adrián Puente al sobrepaso de Franco Colapinto a Gasly en Austin

Intentando quitar dramatismo al asunto, Colapinto añadió: “No tenía sentido discutir por una posición tan baja, simplemente hice lo que correspondía en ese momento”. Desde Alpine, en cambio, optaron por sacar un comunicado en donde se mostraron descontentos por la decisión del argentino, que desoyó los lineamientos planteados por el equipo.

Más allá del resultado, la escena demostró el carácter competitivo de Franco y el fervor que genera cada una de sus maniobras. En Austin, el joven argentino no solo se ganó el respeto de muchos seguidores, sino que también inspiró una frase -“¡Rebelate, nene!”- que ya forma parte del folclore automovilístico nacional.