La eufórica reacción de Adrián Puente al sobrepaso de Franco Colapinto a Gasly en Austin
El periodista no pudo contener su emoción en plena transmisión al ver cómo el argentino desobedecía las órdenes de Alpine y adelantaba a su compañero en las últimas vueltas.
El Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 dejó una de las imágenes más comentadas del fin de semana, y no solo por la audacia de Franco Colapinto. A dos vueltas del final, el piloto argentino decidió ignorar las órdenes de su equipo Alpine, que le pedía mantener las posiciones con Pierre Gasly, y protagonizó una maniobra tan inesperada como celebrada.
El periodista Adrián Puente, comentarista de FOX Sports, reaccionó en vivo con una frase que ya quedó inmortalizada entre los fanáticos: “¡Rebelate, nene!”. Mientras el joven bonaerense realizaba el sobrepaso en el circuito de Austin, Puente gritó eufórico: “¡Vamos, viejo! ¡Tomá!”, desatando una ola de repercusiones en redes sociales.
El video del instante a puño limpio y agitado al aire, compartido por usuarios en X, superó los cientos de miles de reproducciones y convirtió al periodista en tendencia. Muchos destacaron la autenticidad de su reacción y lo tomaron como símbolo de la emoción que despierta Colapinto entre los hinchas argentinos.
Qué dijo Franco Colapinto sobre su rebase a Gasly en Austin
El piloto, por su parte, explicó tras la carrera que su decisión no fue un acto de rebeldía sin sentido, sino una lectura táctica: “Creo que era lo correcto. Ya me había tocado ceder posiciones antes y venía mucho más rápido que Pierre. Él tenía los neumáticos más desgastados y perdía más de un segundo por vuelta. Era lo mejor para el equipo”, explicó el argentino, quien terminó 17° en la clasificación final del GP.
Intentando quitar dramatismo al asunto, Colapinto añadió: “No tenía sentido discutir por una posición tan baja, simplemente hice lo que correspondía en ese momento”. Desde Alpine, en cambio, optaron por sacar un comunicado en donde se mostraron descontentos por la decisión del argentino, que desoyó los lineamientos planteados por el equipo.
Más allá del resultado, la escena demostró el carácter competitivo de Franco y el fervor que genera cada una de sus maniobras. En Austin, el joven argentino no solo se ganó el respeto de muchos seguidores, sino que también inspiró una frase -“¡Rebelate, nene!”- que ya forma parte del folclore automovilístico nacional.
