La frase de Lionel Messi sobre su retiro del fútbol en la carta de despedida a su papá

Sumado a esto, dejó un desgarrador cuestionamiento que conmovió a todos sus seguidores y evidenció lo cerca que él mismo veía la culminación de su etapa como profesional:

"Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?". "Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?".

Esta contundente e íntima declaración sobre su inminente retiro deja en evidencia el inquebrantable vínculo que mantenía con Jorge Messi, quien no solo fue su padre, sino también su principal pilar, amigo y representante incondicional desde los primeros pasos de su histórica trayectoria deportiva.