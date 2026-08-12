La frase de Lionel Messi sobre su retiro del fútbol en la carta de despedida a su papá
En medio del inmenso dolor por la pérdida de su padre Jorge, Lionel Messi publicó una carta abierta dejando una fuerte declaración sobre su retiro.
La reciente pérdida física de su padre ha golpeado duramente al capitán de la selección. A través de sus redes sociales, Lionel Messi le dedicó un desgarrador texto a Jorge. Entre las emotivas palabras de despedida, el astro rosarino soltó una inesperada confesión que encendió alarmas sobre su futuro profesional.
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La dura confesión de Lionel Messi sobre su retiro del fútbol
El sentido escrito publicado por el ídolo mundial repasa múltiples vivencias compartidas a lo largo de los años, pero el fragmento que más impactó y generó eco fue su dolorosa reflexión sobre el ocaso de su carrera deportiva tras esta irreparable pérdida familiar.
En uno de los pasajes más profundos de la misiva, el futbolista expresó con absoluta sinceridad:
Sumado a esto, dejó un desgarrador cuestionamiento que conmovió a todos sus seguidores y evidenció lo cerca que él mismo veía la culminación de su etapa como profesional:
Esta contundente e íntima declaración sobre su inminente retiro deja en evidencia el inquebrantable vínculo que mantenía con Jorge Messi, quien no solo fue su padre, sino también su principal pilar, amigo y representante incondicional desde los primeros pasos de su histórica trayectoria deportiva.
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