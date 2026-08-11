A qué hora empieza el paro nacional del 12 de agosto
Docentes y trabajadores científicos anunciaron un paro nacional para este miércoles. Conocé los horarios y puntos de concentración en todo el país.
Ante el profundo desfinanciamiento del sector, trabajadores universitarios y de organismos científicos realizarán un paro nacional este miércoles 12 de agosto. La medida de fuerza busca visibilizar la crisis que atraviesa la ciencia, la tecnología y las casas de altos estudios por los severos recortes impulsados por el Gobierno nacional.
Los motivos detrás del paro nacional y la crisis en el sector
Bajo la consigna de ponerse la camiseta para defender la ciencia argentina, diversas agrupaciones sindicales alertaron que el fuerte ajuste estatal no es una simple abstracción, sino que genera graves consecuencias directas en el día a día de las instituciones.
Según denuncian los organizadores, el desmantelamiento impulsado por el Gobierno se traduce en:
- Paralización total de proyectos estratégicos para el país.
- Pérdida de puestos de trabajo y desarticulación de organismos científicos.
- Expulsión de investigadores calificados y jóvenes profesionales al exterior.
- Falta de renovación para las becas de estudio e investigación.
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Las cifras que manejan desde las universidades nacionales son contundentes. Aseguran que la inversión en Ciencia y Técnica proyectada para este 2026 representa apenas el 0,140% del PBI, mientras que el financiamiento general del sector ya acumula una caída real del 50,8% desde el año 2023.
A qué hora empieza el paro nacional del 12 de agosto y el mapa de las marchas
La jornada federal de protesta, que cuenta con el apoyo y la activa participación de CONADU Histórica junto a trabajadores de organismos de ciencia y tecnología de todo el país, tendrá réplicas en los principales centros urbanos.
El cronograma oficial de movilizaciones con sus respectivos horarios de inicio y puntos de encuentro es el siguiente:
- Posadas: 10:00 hs en la Plaza 9 de Julio.
- Rosario: 14:00 hs en la intersección de Córdoba y San Martín.
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): 16:00 hs en el Obelisco.
- Córdoba: 16:00 hs en la Plaza Tosco.
- Tucumán: 16:00 hs en la histórica Casa Histórica.
- Bariloche: 17:00 hs en el Centro Cívico.
- La Pampa: 18:00 hs en las Escalinatas de la UNLPAM.
Frente a este escenario de movilización masiva, desde los gremios universitarios dejaron en claro su postura de cara al futuro institucional: "Sin ciencia no hay soberanía, desarrollo ni futuro. Defender la ciencia nacional y la universidad pública es defender el futuro de nuestro país".
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