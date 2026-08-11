A qué hora empieza el paro nacional del 12 de agosto y el mapa de las marchas

La jornada federal de protesta, que cuenta con el apoyo y la activa participación de CONADU Histórica junto a trabajadores de organismos de ciencia y tecnología de todo el país, tendrá réplicas en los principales centros urbanos.

El cronograma oficial de movilizaciones con sus respectivos horarios de inicio y puntos de encuentro es el siguiente:

Posadas: 10:00 hs en la Plaza 9 de Julio.

10:00 hs en la Plaza 9 de Julio. Rosario: 14:00 hs en la intersección de Córdoba y San Martín.

14:00 hs en la intersección de Córdoba y San Martín. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): 16:00 hs en el Obelisco.

16:00 hs en el Obelisco. Córdoba: 16:00 hs en la Plaza Tosco.

16:00 hs en la Plaza Tosco. Tucumán: 16:00 hs en la histórica Casa Histórica.

16:00 hs en la histórica Casa Histórica. Bariloche: 17:00 hs en el Centro Cívico.

17:00 hs en el Centro Cívico. La Pampa: 18:00 hs en las Escalinatas de la UNLPAM.

Frente a este escenario de movilización masiva, desde los gremios universitarios dejaron en claro su postura de cara al futuro institucional: "Sin ciencia no hay soberanía, desarrollo ni futuro. Defender la ciencia nacional y la universidad pública es defender el futuro de nuestro país".