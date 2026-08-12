El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras la muerte de su papá

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer", comenzó escribiendo el actual futbolista del Inter Miami. En sus emotivas líneas, confesó la amarga frustración de no haber podido compartir la última hazaña deportiva con él en las tribunas del estadio: "Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. [...] Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más".

Además, el texto del ídolo argentino expuso la dura incertidumbre que atraviesa su futuro profesional a raíz de este golpe anímico tan repentino. "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", se lamentó desconsoladamente, cuestionando el doloroso momento de la partida: "¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?".

La entrañable relación entre ambos siempre trascendió lo meramente filial. Jorge Messi fue el gran pilar estructural en la exitosa carrera del astro, algo que el propio jugador reconoció con profunda admiración al afirmar: "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada". Hoy, el mundo entero del deporte se une para abrazar a la leyenda en su hora más oscura.