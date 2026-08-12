El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras la muerte de su papá
Cristiano Ronaldo le dejó un emotivo mensaje de acompañamiento a Lionel Messi, quien despidió a su papá Jorge con una dolorosa y muy extensa carta abierta.
La triste noticia del fallecimiento de Jorge, padre de Lionel Messi, generó una enorme conmoción mundial. Entre las innumerables muestras de afecto, se destacó la reacción de Cristiano Ronaldo. El histórico rival deportivo del argentino dejó de lado la competencia para brindarle su apoyo incondicional en este duro momento personal y familiar.
IMPORTANTE: La emotiva carta de Lionel Messi a su papá Jorge tras su muerte: "Te voy a extrañar"
El noble gesto de Cristiano Ronaldo frente a la desgarradora carta de Messi
A través de las redes sociales, el astro portugués no dudó en hacerse presente en la publicación que conmovió a millones de fanáticos alrededor del planeta. Demostrando la inmensa grandeza y el profundo respeto mutuo que construyeron a lo largo de los años compitiendo en la cima del deporte, el luso le escribió unas sentidas palabras en la caja de comentarios.
Carta de Lionel Messi
"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", expresó el delantero, evidenciando una sincera empatía ante la irreparable pérdida del hombre que guió la carrera del crack rosarino desde sus inicios en su ciudad natal hasta alcanzar la gloria máxima en los mejores estadios del mundo.
Este noble gesto de camaradería llega como respuesta a la dolorosa carta abierta que publicó el Diez. En ese extenso y sentido texto, el capitán de la Selección Argentina abrió su corazón para repasar los últimos días que vivió junto a su padre y dejar en evidencia el profundo vacío que siente en su rutina diaria tras la triste despedida.
"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer", comenzó escribiendo el actual futbolista del Inter Miami. En sus emotivas líneas, confesó la amarga frustración de no haber podido compartir la última hazaña deportiva con él en las tribunas del estadio: "Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. [...] Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más".
Además, el texto del ídolo argentino expuso la dura incertidumbre que atraviesa su futuro profesional a raíz de este golpe anímico tan repentino. "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", se lamentó desconsoladamente, cuestionando el doloroso momento de la partida: "¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?".
La entrañable relación entre ambos siempre trascendió lo meramente filial. Jorge Messi fue el gran pilar estructural en la exitosa carrera del astro, algo que el propio jugador reconoció con profunda admiración al afirmar: "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada". Hoy, el mundo entero del deporte se une para abrazar a la leyenda en su hora más oscura.
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