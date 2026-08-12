Revelaron cuánto le pagó Alexis Mac Allister a Camila Mayan tras la separación

“Lo que ganó vino después. Ella pide 6 millones de euros, que al momento de la separación él no los tenía en el banco”, explicó Latorre teniendo en cuenta el pedido que hace actualmente Mayan.

Posteriormente a la ruptura, a inicios de 2023, la joven retornó a Brighton para embalar sus objetos personales y trasladarse definitivamente a la Argentina. En esa etapa de transición contó con el apoyo de su exsuegra, Silvina Riela, mientras que el deportista envió posteriormente sus bienes restantes junto con Kim, la mascota que compartían.

A pesar de haber denunciado el faltante de pertenencias al momento del traslado de sus cosas —entre ellas una planchita de cabello de elevado valor—, la joven logró consolidar su perfil profesional en los medios. En la actualidad se desempeña como creadora de contenido e influencer, formando parte del panel del programa "Patria y Familia", emitido por la señal de streaming "Luzu".