Inter Miami de Lionel Messi vs. León por la Leagues Cup 2026: horario, formaciones y TV
Las Garzas necesitan una victoria para seguir con chances de avanzar a los cuartos de final, mientras que el equipo mexicano llega como líder y con puntaje ideal.
Inter Miami afrontará este miércoles un partido decisivo frente a León por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El encuentro comenzará a las 20.30 en el Nu Stadium de Florida y será determinante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Ángel Guillermo Hoyos, que necesita sumar de a tres para intentar meterse entre los equipos que avanzarán a los cuartos de final.
El partido estará atravesado, además, por una situación especial: Lionel Messi volvió a Estados Unidos después de viajar a Rosario por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, y todavía no existe una confirmación sobre su participación frente al conjunto mexicano.
El capitán argentino emprendió el regreso durante la noche del martes. El avión privado en el que viajó junto a su familia despegó a las 22.53 del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario con destino a Fort Lauderdale, donde tenía previsto arribar durante la mañana del miércoles.
La presencia de Messi, todavía una incógnita
La decisión sobre si Messi estará disponible para enfrentar a León dependerá de su estado físico y anímico después de las últimas horas. El futbolista estuvo en Rosario para despedir a su padre, Jorge, cuyo último adiós se realizó en el cementerio El Prado, ubicado en la ciudad de Pérez.
La situación ya había tenido un impacto directo en el equipo durante el partido anterior. Messi no estuvo presente en la derrota de Inter Miami ante Monterrey y desde el plantel reconocieron la dificultad que significó atravesar ese momento.
El entrenador Ángel Guillermo Hoyos explicó el contexto y destacó el dolor que generó la situación en el grupo: “Sabemos lo que sucedió con Leo y es un dolor muy grande, lo hemos sufrido mucho. Es obvio que ha sido duro, muy duro. Muchas veces no hay palabras para eso”.
Por ahora, el club no confirmó si Messi será parte del equipo que enfrentará a León. Su eventual regreso a las canchas será uno de los principales focos de atención del partido.
¿Qué necesita Inter Miami para avanzar en Leagues Cup?
Inter Miami llega a la última jornada con tres puntos. En su debut en la competencia, Las Garzas derrotaron 4-2 a Atlético San Luis, pero luego sufrieron una derrota por 2-1 frente a Monterrey.
El panorama obliga al conjunto de Florida a buscar una victoria frente a León para mantener sus posibilidades de clasificación. Sin embargo, incluso una victoria podría no garantizar automáticamente el boleto a la próxima instancia, ya que también deberá prestar atención a los resultados de los demás equipos de la Major League Soccer involucrados en la pelea.
El conjunto de Hoyos tendrá, por lo tanto, una última oportunidad para cambiar su situación en el certamen. Una derrota significaría quedar prácticamente sin margen, mientras que un triunfo le permitiría esperar otros resultados para conocer su destino.
León llega con puntaje perfecto
El rival tendrá una realidad completamente diferente. León ganó sus dos partidos anteriores y acumula seis puntos, luego de imponerse ante Nashville SC y Orlando City.
El equipo mexicano llega como líder y sabe que una nueva victoria le permitiría terminar la fase inicial con nueve puntos sobre nueve posibles, una campaña perfecta que lo dejaría en una posición privilegiada para afrontar la siguiente etapa.
Inter Miami vs. León por la Leagues Cup: probables formaciones
- Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Fray, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Casemiro, Rodrigo De Paul, Bright; Luis Suárez y Daniel Pinter. DT: Guillermo Hoyos.
- León: Oscar García; Sebastián Vegas, Juan Guevara, Jhohan Romaña, Iván Moreno, Sebastian Santos; Iván Rodríguez, Arcila, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; y Cortizo. DT: Javier Gandolfi.
Inter Miami de Lionel Messi vs. León: otros datos
- Hora: 20:30.
- Estadio: Nu Stadium.
- TV: Apple TV.
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