Inter Miami de Lionel Messi vs. León por la Leagues Cup 2026: horario, formaciones y TV

El entrenador Ángel Guillermo Hoyos explicó el contexto y destacó el dolor que generó la situación en el grupo: “Sabemos lo que sucedió con Leo y es un dolor muy grande, lo hemos sufrido mucho. Es obvio que ha sido duro, muy duro. Muchas veces no hay palabras para eso”.

Por ahora, el club no confirmó si Messi será parte del equipo que enfrentará a León. Su eventual regreso a las canchas será uno de los principales focos de atención del partido.

La dedicatoria de Rodrigo de Paul a Lionel Messi por la muerte de Jorge Messi.

¿Qué necesita Inter Miami para avanzar en Leagues Cup?

Inter Miami llega a la última jornada con tres puntos. En su debut en la competencia, Las Garzas derrotaron 4-2 a Atlético San Luis, pero luego sufrieron una derrota por 2-1 frente a Monterrey.

El panorama obliga al conjunto de Florida a buscar una victoria frente a León para mantener sus posibilidades de clasificación. Sin embargo, incluso una victoria podría no garantizar automáticamente el boleto a la próxima instancia, ya que también deberá prestar atención a los resultados de los demás equipos de la Major League Soccer involucrados en la pelea.

El conjunto de Hoyos tendrá, por lo tanto, una última oportunidad para cambiar su situación en el certamen. Una derrota significaría quedar prácticamente sin margen, mientras que un triunfo le permitiría esperar otros resultados para conocer su destino.

León llega con puntaje perfecto

El rival tendrá una realidad completamente diferente. León ganó sus dos partidos anteriores y acumula seis puntos, luego de imponerse ante Nashville SC y Orlando City.

El equipo mexicano llega como líder y sabe que una nueva victoria le permitiría terminar la fase inicial con nueve puntos sobre nueve posibles, una campaña perfecta que lo dejaría en una posición privilegiada para afrontar la siguiente etapa.

Con un doblete de Lionel Messi, Inter Miami le ganó a Atlético San Luis por la Leagues Cup

Inter Miami vs. León por la Leagues Cup: probables formaciones

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Fray, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Casemiro, Rodrigo De Paul, Bright; Luis Suárez y Daniel Pinter. DT: Guillermo Hoyos.

Rocco Ríos Novo; Fray, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Casemiro, Rodrigo De Paul, Bright; Luis Suárez y Daniel Pinter. León: Oscar García; Sebastián Vegas, Juan Guevara, Jhohan Romaña, Iván Moreno, Sebastian Santos; Iván Rodríguez, Arcila, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; y Cortizo. DT: Javier Gandolfi.

Inter Miami de Lionel Messi vs. León: otros datos