Filtran los chats de Candela Arizaga y su exabogado, sobre el escándalo con Facundo Moyano
A más de una semana del confuso episodio en Belgrano, se revelaron los chats entre la modelo y Diego Storto, que desmienten versiones sobre su representación.
La polémica en torno al confuso episodio protagonizado por el dirigente gremial Facundo Moyano y su pareja, Candela Arizaga, sumó nuevos capítulos judiciales y mediáticos tras la filtración de conversaciones privadas y la declaración formal de la modelo en la Justicia.
Al aire del programa Sálvese quien pueda, por América TV, conducido por Yanina Latorre, se difundieron los chats que la influencer mantuvo con su primer letrado, Diego Storto, a quien posteriormente apartó de la defensa. En los mensajes, el abogado le pide resguardo sobre su labor profesional.
“Te pido por favor que guardes mi honor y digas que te ayudé, que es la verdad. Y que claramente nadie me dio nada”, escribió el letrado, a lo que Arizaga respondió para llevarle tranquilidad: “Tranquilo, no van a decir eso, pero en caso de que sí, lo aclararé”.
Asimismo, el ciclo televisivo expuso un mensaje enviado por el padre de la joven al propio Storto el martes 4 de agosto por la tarde —horas después del incidente—, un intercambio que echa por tierra la teoría de que el letrado se había impuesto unilateralmente para asumir la defensa de la joven de 23 años.
Qué declaró Candela Arizaga sobre el escándalo con Facundo Moyano
En el plano estrictamente legal, Candela Arizaga se presentó el pasado jueves en la Unidad de Flagrancia Norte, ubicada en el barrio porteño de Saavedra. La indagatoria estuvo a cargo de la fiscal subrogante Florencia Nocerez, especializada en violencia de género.
Acompañada por su nuevo representante legal, Roberto Herrera, la influencer dialogó con la prensa al salir de los tribunales. Allí ratificó que atravesó una crisis personal y descartó de plano cualquier agresión por parte del dirigente sindical. “Tuve un brote, lo voy a trabajar. Para nada [sufrió violencia de género]. Sino, lo hubiese dicho, obviamente. El problema nunca fue Facundo, no me hizo nada. Espero verlo pronto”, aseguró.
En la misma línea, Arizaga solicitó formalmente que se levante la medida de restricción de acercamiento que pesaba sobre el exdiputado. Respecto a la confusión inicial en torno a su patrocinio legal, aclaró: “Cuando pasó esto, yo no tenía abogado. Storto salió a defenderme muy bien, se lo agradezco, pero yo, apenas tomé conciencia de esto, busqué un abogado para venir hoy, y nada más”.
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