Filtran los chats de Candela Arizaga y su exabogado, sobre el escándalo con Facundo Moyano

Acompañada por su nuevo representante legal, Roberto Herrera, la influencer dialogó con la prensa al salir de los tribunales. Allí ratificó que atravesó una crisis personal y descartó de plano cualquier agresión por parte del dirigente sindical. “Tuve un brote, lo voy a trabajar. Para nada [sufrió violencia de género]. Sino, lo hubiese dicho, obviamente. El problema nunca fue Facundo, no me hizo nada. Espero verlo pronto”, aseguró.

En la misma línea, Arizaga solicitó formalmente que se levante la medida de restricción de acercamiento que pesaba sobre el exdiputado. Respecto a la confusión inicial en torno a su patrocinio legal, aclaró: “Cuando pasó esto, yo no tenía abogado. Storto salió a defenderme muy bien, se lo agradezco, pero yo, apenas tomé conciencia de esto, busqué un abogado para venir hoy, y nada más”.