Lionel Messi respondió sobre su futuro en Inter Miami y encendió las alarmas

Este domingo, de local en el Chase Stadium, "Las Garzas" perdieron con Orlando City, que se impuso 3-0. Se trata del tercer partido consecutivo sin sumar, con dos derrotas y un empate, lo que estira el mal momento del equipo del "Jefecito".

Luego del encuentro, y en medio de rumores que indican que el astro rosarino dejaría Miami a fin de año, el capitán de la Selección Argentina fue consultado por su futuro inmediato, y dejó una breve pero contundente respuesta que generó dudas en los hinchas del Inter y también en los argentinos.

"No, no se nada", contestó Messi, visiblemente incómodo, cuando le preguntaron si tenía "noticias" sobre su "renovación" en la franquicia de Florida.

Días atrás, medios extranjeros deslizaron la posibilidad de que el astro deje Inter fin de año. Según estas informaciones, se encuentra en una compleja situación para terminar de definir el próximo movimiento de su carrera futbolística.

En concreto, y en especial tras la eliminación en la Conchampions, Messi se encontraría divido entre sus ganas de quedarse y marcharse, antes de los que serían sus últimos años de competencia.

Las recientes declaraciones del mejor futbolista del mundo no pasaron desapercibidas en las redes sociales, donde no faltaron las especulaciones. Próximo a cumplir 38 años, no faltaron las alarmas ante un posible retiro, justo cuando queda poco más de un año para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.