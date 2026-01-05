La impensada declaración de una figura de Bayern Múnich: "Algún día quiero ir a Real Madrid"
Lennart Karl, figura de Bayern Múnich con solo 17 años, sorprendió al confesar su deseo de jugar en Real Madrid y generó revuelo en Europa.
Lennart Karl irrumpió con fuerza esta temporada en Bayern Múnich. A base de goles y rendimientos destacados, el juvenil se consolidó rápidamente en el primer equipo dirigido por Vincent Kompany y pasó a ser señalado como una de las grandes esperanzas del club y del fútbol alemán.
El joven futbolista participó recientemente de un encuentro con fanáticos del conjunto bávaro, donde protagonizó un ida y vuelta distendido con los hinchas. En ese contexto, una pregunta desató la sorpresa general y puso su nombre en el centro de la escena europea.
Consultado sobre si se imagina jugando en otro club en el futuro, Karl respondió sin rodeos y con total honestidad: “Algún día quiero ir al Real Madrid, es mi club soñado”. La frase no tardó en viralizarse y generar repercusión fuera de Alemania.
El mediocampista ofensivo aclaró que valora enormemente su presente en el equipo. “Bayern es un equipo muy grande, es un sueño jugar aquí y por supuesto que es algo muy especial, pero definitivamente quiero jugar en Real Madrid”, señaló. Entre risas, agregó: “Espero que quede entre nosotros”.
Las declaraciones tuvieron un fuerte impacto, especialmente en España, donde varios usuarios en redes sociales comenzaron a pedir la compra inmediata del futbolista. El revuelo creció aún más al recordarse que Karl ya tuvo un vínculo previo con la Casa Blanca.
Cuando tenía 10 años, Karl viajó a la capital española para realizar una prueba en el club merengue. “Fue invitado a viajar a Madrid para ir al Bernabéu, pero, como saben, el acuerdo con el Real Madrid no funcionó”, contó tiempo atrás Sebastian Leisgang, periodista y amigo de la familia del jugador.
Además, la joven figura alemana también expresó su gran objetivo a corto plazo: disputar el próximo Mundial. “Claro que me encantaría ir. Tengo que rendir bien y luego veremos si al final funciona. Ir al Mundial a los 17 años sería algo especial. Estoy trabajando muy duro y espero tener la recompensa”, afirmó.
En lo estrictamente futbolístico, Karl acumula 22 partidos oficiales en la temporada, con seis goles y dos asistencias. En la campaña anterior apenas había sido convocado para integrar el banco de suplentes, pero su rendimiento en la Sub-17, donde marcó 24 tantos y dio 10 asistencias en 15 partidos, convenció a Kompany de darle una oportunidad que, hasta ahora, no desaprovechó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario