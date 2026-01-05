La impensada declaración de una figura de Bayern Múnich: "Algún día quiero ir a Real Madrid"

image

Cuando tenía 10 años, Karl viajó a la capital española para realizar una prueba en el club merengue. “Fue invitado a viajar a Madrid para ir al Bernabéu, pero, como saben, el acuerdo con el Real Madrid no funcionó”, contó tiempo atrás Sebastian Leisgang, periodista y amigo de la familia del jugador.

Además, la joven figura alemana también expresó su gran objetivo a corto plazo: disputar el próximo Mundial. “Claro que me encantaría ir. Tengo que rendir bien y luego veremos si al final funciona. Ir al Mundial a los 17 años sería algo especial. Estoy trabajando muy duro y espero tener la recompensa”, afirmó.

En lo estrictamente futbolístico, Karl acumula 22 partidos oficiales en la temporada, con seis goles y dos asistencias. En la campaña anterior apenas había sido convocado para integrar el banco de suplentes, pero su rendimiento en la Sub-17, donde marcó 24 tantos y dio 10 asistencias en 15 partidos, convenció a Kompany de darle una oportunidad que, hasta ahora, no desaprovechó.