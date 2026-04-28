Champions League: PSG venció 5-4 al Bayern Múnich en una semifinal que quedará en la historia
En un partido frenético y cambiante, el equipo francés se impuso por 5-4 ante el gigante alemán en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.
París Saint-Germain se impuso 5-4 ante Bayern Múnich en una serie que seguramente será recordada con el paso del tiempo. Por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League ambos equipos demostraron toda su jerarquía y marcaron a fuego sus nombres dentro de la competencia que no deja de sorprender a los fanáticos.
La noche en París comenzó con emociones fuertes desde temprano. A los 16 minutos, Harry Kane no perdonó desde el punto del penal y puso en ventaja al equipo alemán, silenciando momentáneamente el estadio. Sin embargo, la reacción local fue inmediata y de la mano de sus figuras: primero Khvicha Kvaratskhelia con una genialidad individual para el empate y luego João Neves, con un cabezazo implacable, dieron vuelta el marcador. Antes del descanso, Michael Olise volvió a igualar las acciones, pero en la última jugada de la primera etapa, el VAR intervino para otorgar un penal que Ousmane Dembélé cambió por gol, mandando al PSG al vestuario con un 3-2 a favor.
El inicio del complemento fue un monólogo del equipo francés que pareció sentenciar la historia en apenas dos minutos de furia. Kvaratskhelia firmó su doblete a los 11 minutos y, casi sin dejar festejar a la tribuna, Dembélé anotó el quinto para estirar la diferencia a un histórico 5-2. Parecía que el Bayern estaba noqueado, pero la jerarquía del elenco bávaro apareció para recortar distancias. Dayot Upamecano descontó tras un córner y, sobre el cierre, Luis Díaz marcó un verdadero golazo que dejó el resultado final 5-4, inyectándole una dosis de dramatismo total a la serie.
Con este resultado, la llave queda totalmente abierta de cara a la revancha que se disputará la próxima semana en territorio alemán. El Bayern Múnich sabe que un triunfo por la mínima forzaría el tiempo extra, mientras que el PSG intentará administrar la ventaja conseguida en casa para sellar su pasaje a la gran final. El ganador de este cruce ya sabe que el destino final será Budapest, donde espera el vencedor de la otra semifinal entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, en lo que promete ser un cierre de temporada europeo de altísimo vuelo.
Harry Kane, desde los doce pasos, abrió el marcador para el conjunto bávaro a los 16 minutos del primer tiempo:
Khvicha Kvaratskhelia, a los 24 minutos del primer tiempo, marcó un golazo para el 1-1 del local:
João Neves, con un tremendo cabezazo, pone arriba al PSG a los 33 minutos del primer tiempo:
Michael Olise, con una gran definición, igualó el encuentro:
Ousmane Dembélé, desde los doce pasos, pone el 3-2 para el equipo parisino:
Doblete Kvaratskhelia a los 11 minutos del segundo tiempo para poner el 4-2:
Doblete de Dembele a los 13 minutos del segundo tiempo para poner un histórico 5-2:
Dayot Upamecano descontó a los 20 del complemento y le da vida al equipo alemán en la serie:
Impresionante golazo de Lucho Díaz para poner el 5-4 en una semifinal histórica:
PSG vs. Bayern Múnich, por la Champions League 2025/26: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
PSG vs. Bayern Múnich, por Champions League: probables formaciones
- PSG: Matvéi Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Staniši, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
PSG vs. Bayern Múnich: otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Parque de los Príncipes.
- Árbitro: Sandro Schärer (SUI).
- VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP).
- TV: ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium.
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