Champions League: PSG venció 5-4 al Bayern Múnich en una semifinal que quedará en la historia

Harry Kane, desde los doce pasos, abrió el marcador para el conjunto bávaro a los 16 minutos del primer tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049208218778284097?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡HARRY NO FALLÓ!! KANE ABRIÓ EL PIE Y MARCÓ EL 1-0 DEL BAYERN EN LA IDA ANTE PSG.



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Khvicha Kvaratskhelia, a los 24 minutos del primer tiempo, marcó un golazo para el 1-1 del local:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049209881446490324?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡QUE JUGADOR!! PASE TOP DE DOUÉ Y GRAN DEFINICIÓN DE KHVICHA PARA EL 1-1 DEL PSG ANTE BAYERN.



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João Neves, con un tremendo cabezazo, pone arriba al PSG a los 33 minutos del primer tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049211344721743944?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡LO DIO VUELTA EL PSG!! JOAO NEVES ANTICIPÓ Y CON UN GRAN CABEZAZO MARCÓ EL 2-1 ANTE BAYERN MUNICH.



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Michael Olise, con una gran definición, igualó el encuentro:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049213638985044205?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡BENDITA CHAMPIONS LEAGUE!! ¡¡OLISE HIZO UN GOLAZO DIGNO PARA BALÓN DE ORO Y MARCÓ EL 2-2 DEL BAYERN MUNICH ANTE PSG!! ¡VIVA EL FÚTBOL!



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Ousmane Dembélé, desde los doce pasos, pone el 3-2 para el equipo parisino:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049215794995659138?s=20&partner=&hide_thread=false ¡NEUER ADIVINÓ PERO NO LLEGÓ! DEMBÉLÉ TUVO SU REVANCHA Y MARCÓ EL 3-2 DEL PSG ANTE BAYERN MUNICH EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO.



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Doblete Kvaratskhelia a los 11 minutos del segundo tiempo para poner el 4-2:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049222806609551833?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡KVARADONA PEGÓ DE NUEVO!! ASISTENCIA DE HAKIMI Y DOBLETE DE KVARATSKHELIA PARA EL 4-2 DEL PSG.



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Doblete de Dembele a los 13 minutos del segundo tiempo para poner un histórico 5-2:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049223384676856006?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡GOLAZO Y DOBLETE DE DEMBÉLÉ!! ¡¡EL 10 DEL PSG MARCÓ EL 5-2 CONTRA BAYERN MUNICH!!



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Dayot Upamecano descontó a los 20 del complemento y le da vida al equipo alemán en la serie:

Impresionante golazo de Lucho Díaz para poner el 5-4 en una semifinal histórica:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049226112622825773?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡GOLAZO DEL GUAJIRO PARA SEGUIR DESCONTANDO!! LOCURA DE LUCHO DÍAZ PARA EL 4-5 ANTE PSG.



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PSG vs. Bayern Múnich, por la Champions League 2025/26: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

PSG vs. Bayern Múnich, por Champions League: probables formaciones

PSG: Matvéi Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique .

Matvéi Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. . Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Staniši, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

PSG vs. Bayern Múnich: otros datos

Hora: 16:00.

16:00. Estadio: Parque de los Príncipes.

Parque de los Príncipes. Árbitro: Sandro Schärer (SUI).

Sandro Schärer (SUI). VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP).

Carlos del Cerro Grande (ESP). TV: ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium.