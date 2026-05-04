Se afianza la vuelta de las lluvias a Buenos Aires, pero cambió el pronóstico: qué día llegan las tormentas
Con el frío en retirada, el AMBA se prepara para una semana con fluctuaciones climáticas, a la espera del regreso de las lluvias y tormentas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una semana signada por los diferentes cambios climáticos, con algunos pasajes de frío y a la espera del regreso casi inminente de las lluvias, pero ahora con el agregado de las tormentas fuertes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La amplitud térmica fue el distintivo del inicio de la semana, en un lunes que tuvo muy buenas condiciones climáticas y que si bien inició con una mañana fresca, con 9 grados de mínima; continuó en ascenso hacia el mediodía y la tarde, hasta alcanzar los 22 grados.
El la continuidad, el martes se presenta casi ideal y poco otoñal, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 14 y 24 grados.
Qué día vuelven las lluvias y tormentas al AMBA
La fecha de regreso de la instabilidad es el miércoles, según el SMN. La jornada se anticipa con cielo entre mayormente nublado y nublado, con probabilidad de tormentas tanto en la tarde como en la noche; junto con temperaturas todavía agradables, entre 16 y 24 grados.
La seguidilla de malas condiciones del clima se extendería, al menos, hasta el jueves inclusive, con probabilidades de lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mientras que desde la tarde, la mejora llegaría con viento y un ingreso de aire frío para que bajen las temperaturas, que para est ajornada rondarán entre 16 y 20 grados.
El desplome térmico se sentirá a partir del viernes, jornada que transcurrirá con buen clima pero ventosa, y con marcas térmicas estimadas en 8 grados de mínima y 15 de máxima.
El sábado continuará ventoso, con temperaturas de entre 8 y 15 grados; mientras que el domingo tendría buenas condiciones, con cielo entre algo nublado y despejado, pero con otro leve descenso térmico, con una mínina de 6 y una máxima de 16.
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