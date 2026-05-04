Se afianza la vuelta de las lluvias a Buenos Aires, pero cambió el pronóstico: qué día llegan las tormentas

image Miércoles con probabilidades de lluvias y tormentas en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La seguidilla de malas condiciones del clima se extendería, al menos, hasta el jueves inclusive, con probabilidades de lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mientras que desde la tarde, la mejora llegaría con viento y un ingreso de aire frío para que bajen las temperaturas, que para est ajornada rondarán entre 16 y 20 grados.

El desplome térmico se sentirá a partir del viernes, jornada que transcurrirá con buen clima pero ventosa, y con marcas térmicas estimadas en 8 grados de mínima y 15 de máxima.

El sábado continuará ventoso, con temperaturas de entre 8 y 15 grados; mientras que el domingo tendría buenas condiciones, con cielo entre algo nublado y despejado, pero con otro leve descenso térmico, con una mínina de 6 y una máxima de 16.