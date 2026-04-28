Pelota libre por celular: cómo ver en vivo PSG vs Bayern Múnich
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo PSG vs Bayern Múnich por la Champions League.
París Saint-Germain (PSG) y Bayern Múnich protagonizarán este martes desde las 16 un choque de máxima jerarquía en el Parque de los Príncipes, por la ida de las semifinales de la Champions League 2025/26. Se trata de un duelo que muchos consideran una final anticipada, ya que enfrenta a dos de los equipos más poderosos del continente, ambos con estilos ofensivos y planteles repletos de figuras.
El conjunto francés llega a esta instancia con la confianza en alza. Aunque le costó más de lo esperado, tiene prácticamente asegurado un nuevo título en la Ligue 1 tras su reciente victoria por 3-0 ante Angers, que le permitió estirar la ventaja sobre Lens. A falta de pocas jornadas para el cierre del campeonato, el equipo de Luis Enrique mantiene el control y apunta a cerrar la temporada con otro doblete.
En el plano internacional, PSG mostró su mejor versión en los cuartos de final, donde eliminó con contundencia a Liverpool con un global de 4-0. Ese rendimiento lo posiciona como uno de los grandes candidatos a repetir el título obtenido en 2025, un logro histórico que rompió años de frustraciones en Europa.
En la previa del partido, el entrenador español dejó en claro la ambición de su equipo y la importancia del momento: “Todos los entrenadores quieren afrontar la recta final en las mejores condiciones posibles. Ahora mismo estamos en semifinales y todos los jugadores están disponibles, salvo Quentin Ndjantou. La magia de la Champions aporta una energía especial a los jugadores. Todos quieren estar ahí y lo aprovechan al máximo”.
Por el lado del Bayern Múnich, la actualidad también es positiva. El equipo bávaro ya se consagró campeón de la Bundesliga con varias fechas de anticipación, demostrando una superioridad contundente. Incluso celebró el título con una espectacular victoria 4-3 ante Mainz, reflejo de su poder ofensivo y carácter competitivo.
En la Champions, el conjunto alemán viene de dejar en el camino a Real Madrid en una serie vibrante, reafirmando su condición de candidato. Bajo la conducción de Vincent Kompany, el Bayern combina experiencia y juventud, con nombres como Jamal Musiala liderando un ataque temible, más allá de la baja de Serge Gnabry por lesión.
El propio entrenador belga valoró el desafío que se avecina y no esquivó la dificultad del rival: “El Paris, actual campeón de la Champions, es probablemente el rival más difícil. No quiero quedarme aquí. Ahora llegan las semanas decisivas. Las esperamos con ilusión, pero también sabemos lo difícil que será. Tenemos fe, y eso vale mucho en el fútbol”.
Con estilos similares y aspiraciones máximas, PSG y Bayern inician una serie que promete ser apasionante. El ganador avanzará a la final en Budapest, donde se medirá con quien se imponga en la otra semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal.
PSG vs. Bayern Múnich, por Champions League: probables formaciones
- PSG: Matvéi Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Staniši, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
Cómo ver en vivo PSG vs Bayern Munich
La televisación estará a cargo de ESPN 2 y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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