La polémica jugada que reclamó todo Flamengo: ¿era roja al futbolista de Estudiantes y penal?

Minutos después, Guido Carrillo marcó un gol agónico que mantuvo a Estudiantes con vida en la serie y dejó la llave abierta para la revancha en La Plata. De esta manera, el Fla no solo perdió a uno de sus atacantes más desequilibrantes, sino que además deberá afrontar el partido decisivo sin Plata, quien cumplirá suspensión.

La decisión arbitral fue el tema central en los medios brasileños tras el encuentro, con duras críticas hacia la terna colombiana. Incluso, exjugadores y analistas remarcaron que el error no solo condicionó al conjunto carioca, sino que podría influir en el desarrollo de una llave tan pareja.

flamengo estudiantes polemica 1

Cuándo se jugará la revancha entre Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores

El partido de vuelta se disputará el jueves 25 de septiembre en el estadio UNO de La Plata, donde el Pincha buscará aprovechar la ventaja de enfrentar a un rival golpeado por la polémica y con una baja sensible en el ataque desde las 21:30. Flamengo, por su parte, intentará dejar atrás la bronca y enfocarse en sostener su aspiración de llegar a semifinales pese a la adversidad.