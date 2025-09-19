La polémica jugada que reclamó todo Flamengo: ¿era roja al futbolista de Estudiantes y penal?
El ecuatoriano Gonzalo Plata vio la roja en una jugada discutida que pudo haber sido penal para el Mengao en el triunfo 2-1 por la Copa Libertadores.
El duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Estudiantes en el Maracaná estuvo marcado por una jugada que desató la indignación de los locales. El Mengao ganó 2-1, pero la polémica se encendió cuando Gonzalo Plata fue expulsado a los 37 minutos del segundo tiempo en una acción que, según la repetición, pudo haber terminado en penal a favor del conjunto brasileño.
El extremo ecuatoriano fue a disputar un balón aéreo y llegó antes que Facundo Rodríguez, quien lo impactó con su pierna izquierda. Sin embargo, el árbitro colombiano Andrés José Rojas Noguera entendió que Plata cometió la infracción y decidió mostrarle la segunda tarjeta amarilla.
La determinación dejó atónitos a los jugadores y al propio Plata, que se marchó visiblemente molesto al vestuario. La controversia creció porque, más allá de que no se trataba de falta del atacante, la infracción de Rodríguez ocurrió al borde del área y pudo haber sido sancionada como penal.
Al tratarse de una doble amonestación, el VAR no tenía margen para intervenir y anular la roja, pero sí podría haber revisado el posible penal. Sin embargo, esa revisión nunca se produjo y el juego se reanudó rápidamente, lo que generó aún más cuestionamientos. El episodio cobró mayor relevancia por el desenlace del partido.
Minutos después, Guido Carrillo marcó un gol agónico que mantuvo a Estudiantes con vida en la serie y dejó la llave abierta para la revancha en La Plata. De esta manera, el Fla no solo perdió a uno de sus atacantes más desequilibrantes, sino que además deberá afrontar el partido decisivo sin Plata, quien cumplirá suspensión.
La decisión arbitral fue el tema central en los medios brasileños tras el encuentro, con duras críticas hacia la terna colombiana. Incluso, exjugadores y analistas remarcaron que el error no solo condicionó al conjunto carioca, sino que podría influir en el desarrollo de una llave tan pareja.
Cuándo se jugará la revancha entre Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores
El partido de vuelta se disputará el jueves 25 de septiembre en el estadio UNO de La Plata, donde el Pincha buscará aprovechar la ventaja de enfrentar a un rival golpeado por la polémica y con una baja sensible en el ataque desde las 21:30. Flamengo, por su parte, intentará dejar atrás la bronca y enfocarse en sostener su aspiración de llegar a semifinales pese a la adversidad.
