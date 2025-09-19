Copa Libertadores: Flamengo bailó por momentos a Estudiantes pero le ganó solo 2-1 y la serie quedó abierta
El "Pincha" lo perdía 2-0 desde los 9 minutos de juego, pero el "Mengao" se fue quedando, sufrió una expulsión y el conjunto argentino descontó en el final para ilusionarse.
Estudiantes de La Plata tuvo una visita de alto riesgo este jueves ante Flamengo en el mítico estadio Maracaná por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, y cuando parecía que podía traerse una catastrófica derrota, terminó perdiendo solo 2-1, por lo que se ilusiona con poder revertir la serie la próxima semana de local.
El partido llegaba en un contexto complejo para el equipo de Eduardo Domínguez, que necesitaba recuperar confianza tras dos caídas consecutivas en el torneo local y que nunca logró ganar un encuentro oficial en la ciudad de Río de Janeiro.
Encima, fue todo cuesta arriba, ya que a los 14 segundos Pedro abrió la cuenta y a los 9 Varela puso el 2-0. Se registraron momentos de baile en el primer tiempo, donde al "Pincha" claramente le costaba hacer pie.
Sin embargo, el complemento fue otro cantar y el "León" parecía que aguantaba el 2-0 y se salvaba de una goleada irremontable. Pero la expulsión de Gonzalo Plata a 8 minutos del final fue un envión anímico para el equipo argentino, que achicó el marcador a través de Guido Carrillo en tiempo cumplido y hasta estuvo cerca de igualarlo en el tiempo agreado.
La derrota nueva es un buen resultado en la Copa Libertadores, pero podría parecer que el "Pincha" hizo negocio en el mítico Maracaná. Estuvo cerca de ser goleado, y termina trayéndose una caída por la mínima diferencia, con la ilusión de igualar y hasta revertir el global el jueves próximo en UNO.
Los goles de Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores
El 1-0 de Flamengo en el inicio del partido:
El 2-0 de Flamengo:
El descuento de Guido Carrillo:
Flamengo vs. Estudiantes: formaciones
- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal o Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan o Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro o Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Alexis Castro y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Flamengo vs. Estudiantes: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Maracaná.
- Árbitro: Andrés Rojas.
- VAR: Nicolás Gallo.
- TV: Fox Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario