Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Flamengo vs. Estudiantes

El presente del conjunto brasileño contrasta con el de los platenses. El Mengao, ahora dirigido por Filipe Luis, transita su mejor momento del año: acumula nueve partidos sin derrotas y lidera con autoridad el Brasileirao, con 47 goles a favor y apenas 10 en contra en 22 fechas. Llega con la moral en alto luego de eliminar a Inter de Porto Alegre en octavos y con la ambición de ir por un nuevo título continental, en una cancha donde suele hacerse fuerte.