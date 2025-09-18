Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Flamengo vs. Estudiantes
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2025.
Por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, Estudiantes de La Plata afronta uno de los desafíos más exigentes de su temporada: enfrentar a Flamengo en el mítico estadio Maracaná desde las 21:30.
El presente del conjunto brasileño contrasta con el de los platenses. El Mengao, ahora dirigido por Filipe Luis, transita su mejor momento del año: acumula nueve partidos sin derrotas y lidera con autoridad el Brasileirao, con 47 goles a favor y apenas 10 en contra en 22 fechas. Llega con la moral en alto luego de eliminar a Inter de Porto Alegre en octavos y con la ambición de ir por un nuevo título continental, en una cancha donde suele hacerse fuerte.
El Pincharrata, en cambio, arrastra altibajos y además de los resultados adversos frente a Central Córdoba y River, lidia con la controversia interna por la modificación de su escudo, rechazada por gran parte de su hinchada. Sin embargo, se aferra al espíritu copero que lo ha caracterizado históricamente y a la solidez que mostró en la ronda anterior, cuando eliminó a Cerro Porteño con un global ajustado de 1-0.
Flamengo vs. Estudiantes: probables formaciones
- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal o Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan o Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro o Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Alexis Castro y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Cómo ver en vivo Flamengo vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play, Disney+ y DirecTV GO.
Te puede interesar
Dejá tu comentario