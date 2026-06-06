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La Selección Argentina cumplió y le ganó 2 a 0 a Honduras en Texas: debutaron tres juveniles
Con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, la Selección Argentina venció a Honduras en su primer amistoso previo al Mundial.
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¡Gol de Giuliano Simeone! Selección Argentina 2-0 Honduras
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¡Penal y gol! Selección Argentina 1-0 Honduras
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Avisó la Selección Argentina
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Confundieron el Himno Nacional Argentino con Bombón Asesino de Los Palmeras
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Los 11 de la Selección Argentina y la formación de Honduras
En un partido disputado en el estadio Kyle Field de Texas, la Selección Argentina superó por 2 a 0 al combinado de Honduras. El equipo nacional logró una sólida victoria en este amistoso de preparación de cara a la gran Copa del Mundo, mientras que Lionel Messi se quedó descansando en el banco.
Los goles de la Selección Argentina ante Honduras
El primer tanto del encuentro llegó a los 37 minutos de la etapa inicial mediante un tiro penal ejecutado con muchísima precisión por Lautaro Martínez. En el complemento, sobre los 54 minutos, el delantero Giuliano Simeone selló el resultado definitivo tras recibir un gran pase de taco del propio atacante del Inter de Milán.
Tras este nuevo triunfo premundialista, los dirigidos por Lionel Scaloni ya se enfocan de lleno en su segundo compromiso amistoso frente a Islandia. Este duelo se jugará el próximo 9 de junio en el estadio Jordan-Hare de Alabama, en lo que será la última gran prueba antes del debut oficial contra Argelia por el Grupo J.
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