"Gracias Selección": Lanús sumó su homenaje mundialista en la Copa Sudamericana
En la previa al partido ante Cienciano, el "Granate" desplegó una bandera tal cual había hecho Tigre 24 horas antes en Uruguay.
En la previa del cruce de ida de los playoffs frente a Cienciano de Perú, el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez fue escenario de un emotivo reconocimiento, con un nuevo reconocimiento a la Selección Argentina por el Mundial 2026, algo que había sido anunciado por la AFA.
Antes del pitazo inicial, los futbolistas del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino saltaron al campo de juego sosteniendo una bandera en homenaje a la Selección Argentina, tras la destacada actuación del plantel nacional y la obtención del subcampeonato mundial.
El lienzo, exhibido frente a las tribunas de La Fortaleza antes del sorteo de capitanes, llevaba una dedicatoria directa para la delegación albiceleste. "¡Gracias Selección! Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes", dice el trapo.
Acompañando la frase, se destacaban los escudos de la AFA y del Club Atlético Lanús, en un gesto institucional que buscó visibilizar el orgullo y el agradecimiento del fútbol argentino hacia la Scaloneta.
Lanús se suma a la iniciativa para las copas internacionales
Este reconocimiento no fue un hecho aislado. La movida del conjunto del Sur se enmarca en una serie de homenajes que los clubes nacionales vienen realizando en sus compromisos internacionales. El martes, Tigre ya había sentado un precedente similar en Montevideo durante su choque contra Nacional, saliendo al terreno con una pancarta idéntica.
Con esta acción, Lanús ratificó el respaldo unánime de las instituciones del fútbol local hacia el equipo nacional, transformando la previa de un partido clave por la Copa Sudamericana en una verdadera muestra de agradecimiento federal.
La medida se da en el marco del regreso de las competencias locales e internacionales tras el cierre del Mundial 2026, y había sido anticipada por la AFA.
A través de una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el presidente de la entidad madre del fútbol argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, hizo público el martes el acuerdo alcanzado con la casa matriz del fútbol sudamericano para que el reconocimiento traspase las fronteras de la Liga Profesional y se extienda a las citas continentales.
"Gracias, @CONMEBOL, @agdws y José Astigarraga por autorizar a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra Selección, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país", expresó el dirigente.
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