"Gracias Selección": Lanús sumó su homenaje mundialista en la Copa Sudamericana

Con esta acción, Lanús ratificó el respaldo unánime de las instituciones del fútbol local hacia el equipo nacional, transformando la previa de un partido clave por la Copa Sudamericana en una verdadera muestra de agradecimiento federal.

La medida se da en el marco del regreso de las competencias locales e internacionales tras el cierre del Mundial 2026, y había sido anticipada por la AFA.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el presidente de la entidad madre del fútbol argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, hizo público el martes el acuerdo alcanzado con la casa matriz del fútbol sudamericano para que el reconocimiento traspase las fronteras de la Liga Profesional y se extienda a las citas continentales.

"Gracias, @CONMEBOL, @agdws y José Astigarraga por autorizar a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra Selección, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país", expresó el dirigente.