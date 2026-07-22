Axel Kicillof cruzó la operación contra el país tras el Mundial 2026: "Hablan de Argentina sin conocerla"

"Lo que sí tengo que marcar es que una política exterior que se suma a guerras y conflictos que no son nuestros no contribuye a nivel internacional a que el país sea visto como un país que colabora, pacífico, la verdad que no contribuye", enfatizó el mandatario provincia.

Para cerrar, el titular del Ejecutivo provincial buscó despejar la imagen de la ciudadanía frente a las decisiones del Gobierno nacional y convocó a unificar criterios y expresó: "Se puede tener un montón de defectos, pero nuestro pueblo no es igual al presidente que nos gobierna", concluyó Kicillof, haciendo un enfático llamado a "tirar entre todos para el mismo lado".