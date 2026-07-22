Axel Kicillof cruzó la operación contra el país tras el Mundial 2026: "Hablan de Argentina sin conocerla"
Durante un acto en el interior de la provincia de Buenos Aires, el mandatario provincia fue contudente contra la operación antiargentina.
En medio de las repercusiones y de una campaña internacional antiargentina desatada tras la final de la Copa del Mundo 2026, el gobernador de la provicina de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce de los cuestionamientos externos y reivindicó la identidad del país.
Durante una recorrida por los municipios de Salto y San Antonio de Areco —donde entregó escrituras junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco—, el mandatario defendió la idiosincrasia nacional y apuntó contra la gestión exterior de la Casa Rosada.
"Hablan de Argentina sin conocerla", lanzó el gobernador, al tiempo que destacó la profunda "diversidad cultural" del pueblo argentino y su histórica tradición de "recibir a aquellos que vienen de otros lados".
En esa línea, rememoró los fundamentos de la Constitución Nacional y sentenció: "El preámbulo se escribió para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, y para nosotros eso es un mandato".
Las críticas de Axel Kicillof a la política exterior y el llamado a la unidad
Por otro lado, el economista cuestionó con dureza el rumbo diplomático impulsado por la administración de Javier Milei, advirtiendo sobre el impacto negativo que genera alinearse en disputas ajenas.
"Lo que sí tengo que marcar es que una política exterior que se suma a guerras y conflictos que no son nuestros no contribuye a nivel internacional a que el país sea visto como un país que colabora, pacífico, la verdad que no contribuye", enfatizó el mandatario provincia.
Para cerrar, el titular del Ejecutivo provincial buscó despejar la imagen de la ciudadanía frente a las decisiones del Gobierno nacional y convocó a unificar criterios y expresó: "Se puede tener un montón de defectos, pero nuestro pueblo no es igual al presidente que nos gobierna", concluyó Kicillof, haciendo un enfático llamado a "tirar entre todos para el mismo lado".
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