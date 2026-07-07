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EN VIVOMundial 2026

La Selección Argentina se lo dio vuelta a Egipto en un partido histórico y avanzó a cuartos de final

Selección Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Selección Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026
Selección Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

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Selección Argentina
Egipto

El conjunto de Lionel Scaloni caía 0-2 y parecía eliminado, pero lo empató con un Lionel Messi genial y lo ganó sobre la hora.

- Por Nicolás Albanese

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EN VIVO

Tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde, y con el objetivo de continuar en la defensa de la corona, la Selección Argentina venció este martes a Egipto de manera completamente dramática, en el marco del choque de octavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, para meterse en cuartos de final.

En el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con arbitraje del francés François Letexier, pasó absolutamente de todo. El encuentro lo tuvo en desventaja al conjunto de Lionel Scaloni en el arranque, y se fue al descanso perdiendo 1-0, incluso con el penal atajado a Lionel Messi.

El encuentro se hizo cuesta arriba en el complemento, donde el equipo nacional no lograba batir al arquero rival, y encima los africanos lastimaban de contra. En una, se pusieron 2-0 pero el VAR intervino para anular una conquista que un rato después y tras una jugada similar, llegaría para que Argentina parezca quedar nocaut.

El último rato sería realmente para el infarto. Luego de casi 80 minutos flojos, Messi se puso a jugar de "7", y frotó la lámpara dos veces para el milagroso empate: centro preciso para el descuento de Cuti Romero y luego un golazo propio para que estalle todo un país.

Y la Argentina lo iba a ganar en un contraataque. Un quite en campo propio de Julián Álvarez comenzó la jugada que parecía diluirse porque a Lautaro Martínez se le fue larga; pero el ex Racing metió un centro realmente espectacular, para que Enzo Fernández, ya en tiempo de descuento, ponga el 3-2 de la victoria.

La Selección campeona del mundo ahora espera en cuartos de final por el vencedor de Colombia vs. Suiza, que juegan más tarde.

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Hasta acá la cobertura en vivo de minutouno.com

La Selección Argentina avanzó a cuartos de final en un partido memorable.

GOL DE ENZO FERNÁNDEZ

Argentina lo da vuelta y le gana 3-2 a Egipto sobre la hora.

GOLAZO DE MESSI

EMPATA LA ARGENTINA

Lo tuvo Lautaro abajo del arco

Gran jugada de Messi y Lautaro Martínez no pudo definir.

GOL DE CUTI ROMERO Y ARGENTINA SE PONE EN PARTIDO

Asistencia de Messi y el descuento de la Argentina.

Otro cambio en la Argentina

Adentro Gonzalo Montiel en lugar de Nahuel Molina.

Hay pausa de hidratación

Se viene el tramo final del partido, en busca de la heroica.

Gol de Egipto en otra contra letal

Ahora Egipto le gana 2-0 a la Selección Argentina, que empieza a complicarse.

Doble cambio en la Argentina

Salen Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico para los ingresos de Lautaro Martínez y Nico González.

Se salva la Argentina: el VAR anuló el gol de Egipto

Argentina continúa en partido ya que pierde solo por la mínima.

Contra letal de Egipto para el 2-0

Ziko pone el 2-0 y se complica la Argentina.

Probó Paredes desde lejos pero se fue arriba

Con todo Egipto en campo propio, el volante probó desde afuera pero se fue alto.

Sin cambios en la Argentina para el segundo tiempo

El equipo busca remontar el partido ante Egipto.

Final del primer tiempo en Atlanta

Argentina pierde 1-0 con Egipto.

Julián Álvarez probó de afuera pero se fua alta

Argentina inclina la cancha pero todavía no logra romper el cero en el marcador rival.

LA PELOTA QUE LE SACARON A JULIÁN

El arquero de Egipto empieza a convertirse en figura.

EL PALO SALVA A EGIPTO

El tiro libre de Messi dio en el palo. Era el empate.

Lo tuvo la Argentina

El arquero le sacó el gol de cabeza a Alexis Mac Allister.

El arquero le atajó el penal a Messi

El capitán lo pateó fuerte y cruzado, pero el arquero adivinó el palo.

Penal para la Argentina

Gran asistencia de Enzo para Tagliafico, al que derribaron en el área.

Gol de Egipto

A los 14 y tras una pelota parada, Egipto sorprende y se pone en ventaja ante la Argentina.

Buen avance de la Selección Argentina, pero todo invalidado por offside

Rodrigo De Paul se iba mano a mano con el arquero, pero estaba adelantado.

Arrancó el partido en Atlanta

Argentina busca los cuartos de final del Mundial 2026.

Sonó el Himno Nacional Argentino

Sonaron las estrofas del himno más hermoso del mundo en Atlanta Stadium, en la previa al partido de la Selección Argentina.

Equipos a la cancha

Se vienen los octavos de final del Mundial 2026.

Se vienen los equipos a la cancha para el partido de octavos de final

Dibu Martínez a la cancha para el precalentamiento

El arquero ya se encuentra en el campo de juego para comenzar con los preparativos.

Argentina con equipo confirmado: tres cambios

Momento de caramelos entre Leandro Paredes y Rodrigo De Paul

Se repite el ritual de siempre, pero esta vez con ambos futbolistas por ser titulares.

Argentina llega al estadio para el choque ante Egipto

El plantel campeón del mundo ya ingreso al estadio para comenzar con los preparativos.

Foto y ritual de Chiqui Tapia, Lionel Messi y Rodrigo De Paul

Chiqui Tapia, Rodrigo De Paul y Lionel Messi repitieron el ritual antes del partido contra Egipto.

Chiqui Tapia, Rodrigo De Paul y Lionel Messi repitieron el ritual antes del partido contra Egipto.

Argentina ya parte rumbo al estadio

La delegación argentina parte rumbo al Atlanta Stadium, donde en menos de dos horas jugará ante Egipto por un lugar en cuartos de final.

Comienza la cobertura en vivo de minutouno.com

minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Cómo llegan Selección Argentina y Egipto

El conjunto nacional que dirige Lionel Scaloni llega tras sufrir un sofocón ante Cabo Verde, en un partido que tuvo que resolver recién en el alargue, luego de que el sorprendente rival igualara dos veces las acciones.

Y como el equipo dejó algunas dudas en el primer cruce de "mata-mata", el DT mete mano en el equipo con al menos tres cambios, uno de los cuales fue confirmado por el entrenador en la conferencia de prensa: la titularidad de Leandro Paredes, reemplazando a Thiago Almada.

Otras variantes que parecen darse en la "Scaloneta" son los regresos de Nicolás Tagliafico por Facundo Medina y de Julián Álvarez por Lautaro Martínez. El resto de la base sería la misma de los 16avos de final y de los dos primeros partidos de la fase de grupos.

Enfrente se encuentra Egipto, el equipo africando liderado por la estrella Mohamed Salah que por primera vez jugará inestancias de octavos de final. Lo hizo tras eliminar por penales a Australia, luego de clasificar segundo en el grupo de Bélgica.

Formaciones de Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Datos de Selección Argentina vs. Egipto

  • Hora: 13.
  • TV: TyC Sports.
  • Árbitro: François Letexier
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium.

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