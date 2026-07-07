La Selección Argentina se lo dio vuelta a Egipto en un partido histórico y avanzó a cuartos de final

Hasta acá la cobertura en vivo de minutouno.com
La Selección Argentina avanzó a cuartos de final en un partido memorable.
EN VIVOMundial 2026
El conjunto de Lionel Scaloni caía 0-2 y parecía eliminado, pero lo empató con un Lionel Messi genial y lo ganó sobre la hora.
-
16:49
14:57
14:47
14:46
14:43
14:37
14:35
14:31
14:29
14:23
14:22
14:16
14:08
13:56
13:44
13:40
13:33
13:29
13:22
13:20
13:16
13:11
13:02
12:56
12:50
12:41
12:10
12:08
11:36
11:28
11:13
11:04
10:58
10:56
10:56
10:56
Tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde, y con el objetivo de continuar en la defensa de la corona, la Selección Argentina venció este martes a Egipto de manera completamente dramática, en el marco del choque de octavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, para meterse en cuartos de final.
En el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con arbitraje del francés François Letexier, pasó absolutamente de todo. El encuentro lo tuvo en desventaja al conjunto de Lionel Scaloni en el arranque, y se fue al descanso perdiendo 1-0, incluso con el penal atajado a Lionel Messi.
El encuentro se hizo cuesta arriba en el complemento, donde el equipo nacional no lograba batir al arquero rival, y encima los africanos lastimaban de contra. En una, se pusieron 2-0 pero el VAR intervino para anular una conquista que un rato después y tras una jugada similar, llegaría para que Argentina parezca quedar nocaut.
El último rato sería realmente para el infarto. Luego de casi 80 minutos flojos, Messi se puso a jugar de "7", y frotó la lámpara dos veces para el milagroso empate: centro preciso para el descuento de Cuti Romero y luego un golazo propio para que estalle todo un país.
Y la Argentina lo iba a ganar en un contraataque. Un quite en campo propio de Julián Álvarez comenzó la jugada que parecía diluirse porque a Lautaro Martínez se le fue larga; pero el ex Racing metió un centro realmente espectacular, para que Enzo Fernández, ya en tiempo de descuento, ponga el 3-2 de la victoria.
La Selección campeona del mundo ahora espera en cuartos de final por el vencedor de Colombia vs. Suiza, que juegan más tarde.
Te puede interesar
Dejá tu comentario