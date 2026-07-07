La Selección Argentina se lo dio vuelta a Egipto en un partido histórico y avanzó a cuartos de final

Cómo llegan Selección Argentina y Egipto

El conjunto nacional que dirige Lionel Scaloni llega tras sufrir un sofocón ante Cabo Verde, en un partido que tuvo que resolver recién en el alargue, luego de que el sorprendente rival igualara dos veces las acciones.

Y como el equipo dejó algunas dudas en el primer cruce de "mata-mata", el DT mete mano en el equipo con al menos tres cambios, uno de los cuales fue confirmado por el entrenador en la conferencia de prensa: la titularidad de Leandro Paredes, reemplazando a Thiago Almada.

Otras variantes que parecen darse en la "Scaloneta" son los regresos de Nicolás Tagliafico por Facundo Medina y de Julián Álvarez por Lautaro Martínez. El resto de la base sería la misma de los 16avos de final y de los dos primeros partidos de la fase de grupos.

Enfrente se encuentra Egipto, el equipo africando liderado por la estrella Mohamed Salah que por primera vez jugará inestancias de octavos de final. Lo hizo tras eliminar por penales a Australia, luego de clasificar segundo en el grupo de Bélgica.