Antonela Roccuzzo dejó ver su ansiedad en la dramática clasificación de la Selección Argentina

La Selección Argentina estuvo contra las cuerdas durante gran parte del encuentro, llegó a estar dos goles abajo en el marcador y terminó construyendo una remontada épica con los tantos de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Ahora, el vigente campeón del mundo ya piensa en los cuartos de final de la competencia, donde se medirá con el ganador del cruce entre Colombia y Suiza que se jugará desde las 17 (hora de Argentina).