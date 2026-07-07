Antonela Roccuzzo dejó ver su ansiedad en la dramática clasificación de la Selección Argentina
La rosarina asistió al estadio con toda su familia para apoyar a la Selección argentina, una costumbre que mantiene desde hace años
Antes de que comenzara el duelo por los octavos de final del Mundial 2026, todas las miradas se posaron en Antonela Roccuzzo, quien volvió a acompañar a Lionel Messi desde las tribunas. Como ocurre en cada presentación del capitán argentino, asistió al estadio junto a toda su familia y dejó ver la ansiedad que se vivía en la previa del encuentro frente a Egipto.
La esposa del astro argentino se frotaba las manos esperando ansiosa que los equipos ingresen al campo de juego siendo una gran cábala. En el palco también están sus hijos: Thiago, Mateo y Ciro, además de toda la familia del capitán argentino para hacerle el aguante como en cada encuentro.
En lo que va del certamen, Lionel Messi comparte el liderazgo de la tabla de goleadores con siete tantos, la misma cantidad que el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland.
Así fue el descontrolado festejo de la Selección Argentina en el vestuario tras la épica remontada ante Egipto
El encargado de mostrar la intimidad del festejo fue Nicolás Otamendi. El experimentado defensor, que ingresó sobre el final del encuentro para ayudar a sostener la ventaja, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que se puede ver a los futbolistas saltando, cantando y abrazándose luego de una clasificación para el recuerdo.
La canción elegida por los jugadores fue una de las más representativas del fútbol argentino: "Señores, dejo todo, me voy a ver a Argentina, porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro como lo llevo yo", entonada a todo volumen por un plantel que descargó la tensión acumulada tras una tarde inolvidable.
La Selección Argentina estuvo contra las cuerdas durante gran parte del encuentro, llegó a estar dos goles abajo en el marcador y terminó construyendo una remontada épica con los tantos de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Ahora, el vigente campeón del mundo ya piensa en los cuartos de final de la competencia, donde se medirá con el ganador del cruce entre Colombia y Suiza que se jugará desde las 17 (hora de Argentina).
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