La provocación de TV Globo a Lionel Messi en pleno partido que terminó saliéndole mal

Los goles del equipo dirigido por Lionel Scaloni fueron convertidos por Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández en una remontada que dejó sin efecto las burlas surgidas durante el encuentro. Con la clasificación asegurada, Argentina ahora aguarda por el ganador del cruce entre Suiza y Colombia para conocer a su próximo rival en la Copa del Mundo.

Una vez consumada la clasificación de la Selección argentina, la publicación de TV Globo volvió a cobrar fuerza en las redes sociales, aunque esta vez por las críticas que recibió. Miles de usuarios repudiaron el mensaje del medio brasileño y dejaron todo tipo de comentarios, cuestionando la burla hacia Lionel Messi y recordando que, pese al penal fallado, el capitán terminó celebrando el pase de la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial 2026.