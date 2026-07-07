La provocación de TV Globo a Lionel Messi en pleno partido que terminó saliéndole mal
La señal brasileña publicó un llamativo mensaje en las redes sociales después de que el capitán argentino fallara un penal ante Egipto.
En pleno desarrollo del partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, la cuenta oficial de TV Globo generó una fuerte repercusión en las redes sociales con una publicación dedicada a Lionel Messi.
El canal brasileño compartió una imagen del capitán argentino con una enorme cruz roja sobre su figura y escribió: "Messi yendo a patear desde el punto del penal", acompañado por una cruz roja como símbolo de desaprobación.
La chicana no terminó allí. En el mismo posteo, la señal agregó otro mensaje en portugués: "Shiiiiiiiiii... 2 penales cobrados y 2 penales errados en la Copa", junto a un emoji haciendo un gesto de silencio, en referencia a los dos penales que el rosarino falló en lo que va del Mundial 2026.
La respuesta llegó dentro de la cancha
La publicación no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones entre hinchas argentinos y brasileños, que debatieron sobre el mensaje del medio durante el transcurso del encuentro.
Sin embargo, el desenlace del partido terminó cambiando por completo el clima. Pese al penal fallado por Messi y a un desarrollo muy complicado, la Selección argentina reaccionó a tiempo, derrotó 3-2 a Egipto y consiguió el pasaje a los cuartos de final del Mundial 2026.
Los goles del equipo dirigido por Lionel Scaloni fueron convertidos por Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández en una remontada que dejó sin efecto las burlas surgidas durante el encuentro. Con la clasificación asegurada, Argentina ahora aguarda por el ganador del cruce entre Suiza y Colombia para conocer a su próximo rival en la Copa del Mundo.
Una vez consumada la clasificación de la Selección argentina, la publicación de TV Globo volvió a cobrar fuerza en las redes sociales, aunque esta vez por las críticas que recibió. Miles de usuarios repudiaron el mensaje del medio brasileño y dejaron todo tipo de comentarios, cuestionando la burla hacia Lionel Messi y recordando que, pese al penal fallado, el capitán terminó celebrando el pase de la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial 2026.
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