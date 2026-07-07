Entre la locura y la euforia a las caras largas en El Chiringuito: las reacciones al agónico triunfo argentino

El periodista madrileño —reconocido mundialmente por su estrecho vínculo de amistad con Cristiano Ronaldo y por mantener una histórica postura crítica y "anti" hacia Lionel Messi y la Selección Argentina— no pudo disimular su frustración.

Mientras sus compañeros festejaban el milagro argentino, Aguirre permaneció en silencio, con el rostro serio y la mirada perdida, masticando la bronca de ver cómo el vigente campeón del mundo lograba resurgir de las cenizas para meterse nuevamente entre los ocho mejores del planeta.