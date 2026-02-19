MinutoUno

Lanús vs. Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

En el sur del conurbano, el "Ganate" y el "Mengao" abren la serie de la Recopa, en busca de un nuevo título internacional.

EN VIVO

En el marco del encuentro de ida en la Argentina, Lanús y Flamengo, abren este jueves la serie por la Recopa Sudamericana 2026 que enfrenta a los dos campeones de Conmebol del 2025.

El encuentro se juega desde las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Se podrá ver por ESPN.

El "Granate" se presenta como el flamante campeón de la Copa Sudamericana, mientras que el "Mengao" es el defensor de la pasada Libertadores. La serie se define la semana próxima en Río de Janeiro.

Minuto a minuto de Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026

Sin goles en el sur, tras media hora de juego

Pasados los primeros 30 minutos de partido, Lanús y Flamengo no se sacan ventajas.

Probables formaciones de Lanús vs. Flamengo

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Flamengo: Agustin Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Everton, Pedro. DT: Filipe Luis.

