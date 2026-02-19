Lanús vs. Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Sin goles en el sur, tras media hora de juego
Pasados los primeros 30 minutos de partido, Lanús y Flamengo no se sacan ventajas.
En el marco del encuentro de ida en la Argentina, Lanús y Flamengo, abren este jueves la serie por la Recopa Sudamericana 2026 que enfrenta a los dos campeones de Conmebol del 2025.
El encuentro se juega desde las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Se podrá ver por ESPN.
El "Granate" se presenta como el flamante campeón de la Copa Sudamericana, mientras que el "Mengao" es el defensor de la pasada Libertadores. La serie se define la semana próxima en Río de Janeiro.
