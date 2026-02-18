Recopa Sudamericana: ¿se juega la final Lanús vs. Flamengo con el paro general?

Según trascendió, el resto de los partidos se reprogramaría de la siguiente manera: San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto el domingo a las 17:00; Defensa y Justicia vs. Belgrano el viernes a las 17:15; e Instituto vs. Atlético Tucumán el viernes a las 20:00.

De esta manera, mientras el paro reconfigura la agenda del fútbol argentino, Lanús sí disputará su compromiso por la Recopa Sudamericana en una jornada atravesada por la tensión sindical pero con el torneo continental en marcha.