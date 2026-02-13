Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Lanús

Sin embargo, Lanús afronta un dilema de calendario. Aunque la prioridad es mantenerse en los puestos de vanguardia, el plantel ya siente el aroma de la Recopa Sudamericana. Tras su histórica coronación en la Sudamericana, el viaje a Brasil para enfrentar a Flamengo es una distracción inevitable pero lógica para un equipo que se acostumbró a los primeros planos.