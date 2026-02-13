Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Lanús por el Torneo Apertura.
Este viernes 13 de febrero, desde las 20, el Estadio Libertadores de América será el escenario de un choque de estilos por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Bajo el arbitraje de Facundo Tello, Independiente y Lanús se enfrentan con un objetivo común: dar el zarpazo definitivo hacia la zona alta de la tabla.
El conjunto de Gustavo Quinteros llega con la confianza en alza. Siendo el único de los "cinco grandes" que aún no conoce la derrota, el Rojo parece haber encontrado el equilibrio justo. Tras un arranque marcado por la paridad, el reciente triunfo ante Platense sirvió como desahogo y envión anímico.
El presente de los dirigidos por Mauricio Pellegrino es envidiable. Escoltas de Vélez en la Zona A con 8 unidades, el Granate despliega un fútbol audaz liderado por referentes de la talla del "Cali" Izquierdoz y Eduardo Salvio.
Sin embargo, Lanús afronta un dilema de calendario. Aunque la prioridad es mantenerse en los puestos de vanguardia, el plantel ya siente el aroma de la Recopa Sudamericana. Tras su histórica coronación en la Sudamericana, el viaje a Brasil para enfrentar a Flamengo es una distracción inevitable pero lógica para un equipo que se acostumbró a los primeros planos.
Probables formaciones
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy o Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Váldez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone; Santiago Montiel, Luciano Cabral o Ignacio Malcorra, Matías Abaldo o Ignacio Pussetto; Gabriel Ávalos.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale o Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo o Matías Sepúlveda, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Rodrigo Carrera o Dylan Aquino; Walter Bou.
Cómo ver en vivo Independiente vs. Lanús
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
