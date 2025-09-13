Lanús venció por 1-0 a Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura
Con el desahogo de Walter Bou, el Granate se impuso como local y trepó al cuarto puesto de la tabla de posiciones de la Zona B.
Lanús venció por 1-0 a Independiente Rivadavia este viernes en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugó desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Lanús, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de TNT Sports.
El gol del triunfo estuvo en manos de Walter Bou, lo que significó un verdadero desahogo para el futbolista que estaba desencontrado con el gol. De este modo, el Granate quedó cuarto en la Zona B, mientras que la Lepra mendocina se aloja décimotercero (13°) en la Zona A.
Lanús vs. Independiente Rivadavia: resultado en vivo
Cómo llegaron Lanús e Independiente Rivadavia a este duelo
Lanús viene enfrentando un momento de recuperación luego de dos duros golpes. El equipo de Mauricio Pellegrino tuvo un sólido inicio de semestre, pero la goleada 3-0 ante Vélez y la derrota frente a Argentinos Juniors que lo dejó afuera de la Copa Argentina frenaron su buen andar. A esto se sumaron una serie de lesiones que han mermado el plantel "granate", afectando a jugadores clave como Raúl Loaiza, Ramiro Carrera, Felipe Peña Biafore y Ronaldo Dejesús.
En tanto, Independiente Rivadavia parece haber dejado atrás su irregular comienzo de Clausura. El equipo mendocino está recuperando su mejor versión, como lo demostró al poner fin a su mala racha como local con un triunfo 2-1 sobre Argentinos.
Además, con un Sebastián Villa determinante, la "Lepra" hizo historia al clasificarse por primera vez a las semifinales de la Copa Argentina tras vencer 3-1 a Tigre. Con este envión anímico, el siguiente objetivo es volver a los puestos de clasificación a la próxima fase del campeonato y seguir escalando en la tabla anual, donde la diferencia de gol es el único obstáculo para meterse en zona de Copa Sudamericana 2026.
Formaciones de Lanús vs. Independiente Rivadavia
Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gomez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori o Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Datos de Lanús vs. Independiente Rivadavia
- Hora: 21.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Germán Delfino
- Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
