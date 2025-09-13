Lanús venció por 1-0 a Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

En tanto, Independiente Rivadavia parece haber dejado atrás su irregular comienzo de Clausura. El equipo mendocino está recuperando su mejor versión, como lo demostró al poner fin a su mala racha como local con un triunfo 2-1 sobre Argentinos.

Además, con un Sebastián Villa determinante, la "Lepra" hizo historia al clasificarse por primera vez a las semifinales de la Copa Argentina tras vencer 3-1 a Tigre. Con este envión anímico, el siguiente objetivo es volver a los puestos de clasificación a la próxima fase del campeonato y seguir escalando en la tabla anual, donde la diferencia de gol es el único obstáculo para meterse en zona de Copa Sudamericana 2026.

Formaciones de Lanús vs. Independiente Rivadavia

Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gomez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori o Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Datos de Lanús vs. Independiente Rivadavia