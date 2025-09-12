Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Independiente Rivadavia

Lanús buscará reencaminar su semestre tras un par de golpes duros. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino venía de un arranque prometedor, pero su buena racha se vio frenada por una goleada 3-0 ante Vélez y una derrota frente a Argentinos Juniors que los dejó fuera de la Copa Argentina. Para empeorar el panorama, el "Granate" sufre varias bajas importantes por lesión, incluyendo a jugadores clave como Raúl Loaiza, Ramiro Carrera, Felipe Peña Biafore y Ronaldo Dejesús.