Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Independiente Rivadavia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2025.
En un partido clave por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, Lanús será anfitrión de Independiente Rivadavia. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús a partir de las 21:15 de Argentina, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de TNT Sports.
Lanús buscará reencaminar su semestre tras un par de golpes duros. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino venía de un arranque prometedor, pero su buena racha se vio frenada por una goleada 3-0 ante Vélez y una derrota frente a Argentinos Juniors que los dejó fuera de la Copa Argentina. Para empeorar el panorama, el "Granate" sufre varias bajas importantes por lesión, incluyendo a jugadores clave como Raúl Loaiza, Ramiro Carrera, Felipe Peña Biafore y Ronaldo Dejesús.
Por su parte, Independiente Rivadavia parece haber superado su inicio irregular en el Clausura. El equipo de Mendoza está recuperando su mejor forma, como lo demostró al ponerle fin a su mala racha en casa con una victoria por 2-1 ante Argentinos.
Además, con un Sebastián Villa en gran nivel, la "Lepra" hizo historia al alcanzar por primera vez las semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Tigre por 3-1. Con este gran impulso anímico, el objetivo ahora es escalar en la tabla anual para meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.
Formaciones de Lanús vs. Independiente Rivadavia
Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José María Canale, Nicolás Morgantini; Agustín Medina, Facundo Sanchez; Alexis Segovia, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Walter Bou DT: Mauricio Pellegrino.
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gomez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori o Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
