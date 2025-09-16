MinutoUno

Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Fluminense

Deportes

Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Fluminense por la Copa Sudamericana 2025.

Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Fluminense

Por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Lanús afronta un desafío mayúsculo al recibir a Fluminense en La Fortaleza desde las 21:30. Esto representa una gran oportunidad para que el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino dé un paso firme en su objetivo internacional.

El Granate llega a este compromiso con altibajos. En los últimos partidos logró una victoria fundamental ante Independiente Rivadavia que le permitió recuperar confianza tras la dura derrota frente a Vélez y la eliminación en Copa Argentina. Pese a eso, Lanús eliminó a Central Córdoba en octavos y quiere seguir demostrando su resiliencia.

Del otro lado estará Fluminense, que atraviesa un momento irregular en el Brasileirao, donde no logra sostener resultados positivos y se ubica en mitad de tabla. En sus últimos cinco encuentros apenas sumó una victoria, pero en las copas suele transformarse en un rival de cuidado. Viene de superar a América de Cali con autoridad y también logró meterse en semifinales de la Copa de Brasil, lo que habla de su competitividad en mano a mano.

lanus

Lanús vs. Fluminense: probables formaciones

  • Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
  • Fluminense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Renato Portaluppi.

Cómo ver en vivo Lanús vs. Fluminense

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas