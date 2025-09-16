Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Fluminense

Del otro lado estará Fluminense, que atraviesa un momento irregular en el Brasileirao, donde no logra sostener resultados positivos y se ubica en mitad de tabla. En sus últimos cinco encuentros apenas sumó una victoria, pero en las copas suele transformarse en un rival de cuidado. Viene de superar a América de Cali con autoridad y también logró meterse en semifinales de la Copa de Brasil, lo que habla de su competitividad en mano a mano.