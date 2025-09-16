Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Fluminense
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Fluminense por la Copa Sudamericana 2025.
Por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Lanús afronta un desafío mayúsculo al recibir a Fluminense en La Fortaleza desde las 21:30. Esto representa una gran oportunidad para que el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino dé un paso firme en su objetivo internacional.
El Granate llega a este compromiso con altibajos. En los últimos partidos logró una victoria fundamental ante Independiente Rivadavia que le permitió recuperar confianza tras la dura derrota frente a Vélez y la eliminación en Copa Argentina. Pese a eso, Lanús eliminó a Central Córdoba en octavos y quiere seguir demostrando su resiliencia.
Del otro lado estará Fluminense, que atraviesa un momento irregular en el Brasileirao, donde no logra sostener resultados positivos y se ubica en mitad de tabla. En sus últimos cinco encuentros apenas sumó una victoria, pero en las copas suele transformarse en un rival de cuidado. Viene de superar a América de Cali con autoridad y también logró meterse en semifinales de la Copa de Brasil, lo que habla de su competitividad en mano a mano.
Lanús vs. Fluminense: probables formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
- Fluminense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Renato Portaluppi.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Fluminense
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
