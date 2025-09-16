Lanús venció 1-0 a Fluminense por los cuartos de final de la Copa Sudamericana
El Granate, último argentino en carrera, sacó una importante ventaja sobre el final gracias al único tanto de Marcelino Moreno: todos los detalles del encuentro.
En un final emocionante, Lanús venció 1-0 a Fluminense en La Fortaleza por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El gol lo convirtió Marcelino Moreno a los 44 minutos del segundo tiempo. El equipo de Mauricio Pellegrino viajará a Brasil para definir la serie en el Maracaná.
El Granate, que marcha cuarto con 13 puntos en la Zona B del torneo Clausura, encontró el premio sobre el cierre gracias a un tanto de uno de sus mejores futbolistas en el último tiempo, quien apareció a los 44 minutos del complemento para desatar la locura de todos los hinchas que llegaron al estadio Néstor Díaz Pérez.
Marcelino Moreno, en el final dle encuentro, le da el triunfo al Granate:
Una serie abierta que se define en Brasil
La revancha se jugará el próximo martes 23 de septiembre desde las 21:30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde el Granate buscará sostener la ventaja para clasificar a semifinales. El conjunto del sur del conurbano bonaerense intentará repetir lo hecho en la edición pasada, cuando también alcanzó esta instancia, aunque quedó eliminado en semifinales frente a Cruzeiro.
Lanús vs. Fluminense: formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
- Fluminense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Renato Portaluppi.
Lanús vs. Fluminense: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Gustavo Tejera.
- VAR: Leodán González.
- TV: D Sports.
