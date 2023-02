En la próxima fecha, la cuarta, Colón jugará de visitante el clásico con Unión (domingo 19 desde las 17) y Sarmiento recibirá en Junín a San Lorenzo (lunes 20 a partir de las 19.15).

Los goles de Colón - Sarmiento de Junín

#TorneoBinance | Fecha 3 | resumen de Colón - Sarmiento

Síntesis de Colón - Sarmiento de Junín

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Andrew Teuten; Santiago Pierotti, Cristian Vega, Leonel Picco y Carlos Arrúa; José Neris y Jorge Benítez. DT: Marcelo Saralegui.

Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Manuel García, Franco Sbuttoni y Yair Arismendi; Jean Pierre Rosso, Emiliano Méndez, Fernando Martínez y Sergio Quiroga; Luciano Gondou y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.

Gol en el primer tiempo: 3m Toledo (S) de penal.

Gol en el segundo tiempo: 40m Gondou (S).

Cambios: en el primer tiempo, 41m David Gallardo por Arismendi (S); en el segundo tiempo, antes de comenzar, Julián Chicco por Vega (C); 13m Natanael Troncoso por Picco (C) y Ramón Ábila por Benítez (C); 25m Lisandro López por Toledo (S); 31m Harrinson Mancilla por Quiroga (S) y Lucas Melano por Gallardo (S).

Amonestados: Benítez, Teuten, Troncoso (C); Meza, Martínez (S).

Cancha: Colón.

Árbitro: Pablo Echavarría.