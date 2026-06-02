El Mundial 2026 también beneficia a los clubes argentinos: cuánto cobrarán por sus convocados

Detrás del Millonario aparecen Independiente y Huracán, ambos con dos futbolistas presentes en la Copa del Mundo. En el conjunto de Avellaneda fueron convocados Santiago Arias por Colombia y Gabriel Ávalos por Paraguay, mientras que el Globo tendrá representación ecuatoriana a través de Jordy Caicedo y Hernán Galíndez. Gracias a estas presencias, cada institución recibirá 22.000 dólares por día durante el desarrollo del torneo.

La distribución de convocados alcanza además a una gran cantidad de clubes del fútbol argentino. Boca estará representado por Leandro Paredes con la Selección Argentina, mientras que Vélez aportará a Álvaro Montero para Colombia. Rosario Central también tendrá presencia cafetera mediante Jaminton Campaz. Por su parte, Estudiantes contará con Fernando Muslera defendiendo el arco de Uruguay en una nueva experiencia mundialista para el histórico guardameta.

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La lista se completa con varias instituciones que tendrán representantes paraguayos en la competencia. San Lorenzo estará presente con Orlando Gill, Talleres aportará a Alejandro Maidana, Lanús contará con José Canale y Independiente Rivadavia tendrá como embajador al goleador Alex Arce.

Qué selección tiene más representantes del fútbol argentino en el Mundial 2026

Paraguay (6):

Matías Galarza Fonda - River

Gabriel Ávalos - Independiente

Orlando Gill - San Lorenzo

Alejandro Maidana - Talleres

José Canale - Lanús

Alex Arce - Independiente Rivadavia

Colombia (5):

Juan Fernando Quintero - River

Kevin Castaño - River

Santiago Arias - Independiente

Álvaro Montero - Vélez

Jaminton Campaz - Rosario Central

Argentina (3):

Nicolás Otamendi - River

Gonzalo Montiel - River

Leandro Paredes - Boca

Ecuador (3):

Kendry Páez - River

Jordy Caicedo - Huracán

Hernán Galíndez - Huracán

Uruguay (2):

Matías Viña - River

Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata

En total serán 19 futbolistas que actualmente compiten en la LPF y que participarán de la Copa del Mundo 2026. Más allá de lo que ocurra dentro del campo de juego, su presencia ya garantiza una recompensa económica importante para sus respectivos clubes, que seguirán de cerca el desarrollo del certamen con un doble motivo: el orgullo deportivo y el beneficio financiero que implica formar parte de la máxima competencia del fútbol mundial.