El Mundial 2026 también beneficia a los clubes argentinos: cuánto cobrarán por sus convocados
Los equipos recibirán una importante compensación económica por cada jugador cedido a las distintas selecciones. Conocé todos los detalles.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya entró en su etapa final y las selecciones sudamericanas confirmaron oficialmente a los futbolistas que participarán de la máxima cita del fútbol internacional. Entre los convocados aparecen varios jugadores que actualmente militan en el campeonato argentino, una situación que no solo genera expectativa deportiva sino también importantes beneficios económicos para los clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
De acuerdo con el programa de compensación impulsado por la FIFA, cada institución recibirá 11.000 dólares diarios por cada futbolista cedido durante el período que permanezca afectado a la competencia. Se trata de una cifra significativa que puede transformarse en una fuente de ingresos muy valiosa para las economías de los clubes sudamericanos, especialmente en un contexto donde cada recurso resulta determinante para sostener proyectos deportivos y financieros.
Dentro de Argentina, River es el equipo que encabeza cómodamente la lista. El conjunto de Núñez aportará siete futbolistas distribuidos entre distintas selecciones del continente, lo que le permitirá percibir 77.000 dólares por jornada. Entre los convocados aparecen Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi para Argentina, mientras que Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño fueron citados por Colombia. A ellos se suman Kendry Páez con Ecuador, Matías Viña representando a Uruguay y Matías Galarza Fonda, quien defenderá los colores de Paraguay.
Detrás del Millonario aparecen Independiente y Huracán, ambos con dos futbolistas presentes en la Copa del Mundo. En el conjunto de Avellaneda fueron convocados Santiago Arias por Colombia y Gabriel Ávalos por Paraguay, mientras que el Globo tendrá representación ecuatoriana a través de Jordy Caicedo y Hernán Galíndez. Gracias a estas presencias, cada institución recibirá 22.000 dólares por día durante el desarrollo del torneo.
La distribución de convocados alcanza además a una gran cantidad de clubes del fútbol argentino. Boca estará representado por Leandro Paredes con la Selección Argentina, mientras que Vélez aportará a Álvaro Montero para Colombia. Rosario Central también tendrá presencia cafetera mediante Jaminton Campaz. Por su parte, Estudiantes contará con Fernando Muslera defendiendo el arco de Uruguay en una nueva experiencia mundialista para el histórico guardameta.
La lista se completa con varias instituciones que tendrán representantes paraguayos en la competencia. San Lorenzo estará presente con Orlando Gill, Talleres aportará a Alejandro Maidana, Lanús contará con José Canale y Independiente Rivadavia tendrá como embajador al goleador Alex Arce.
Qué selección tiene más representantes del fútbol argentino en el Mundial 2026
Paraguay (6):
- Matías Galarza Fonda - River
- Gabriel Ávalos - Independiente
- Orlando Gill - San Lorenzo
- Alejandro Maidana - Talleres
- José Canale - Lanús
- Alex Arce - Independiente Rivadavia
Colombia (5):
- Juan Fernando Quintero - River
- Kevin Castaño - River
- Santiago Arias - Independiente
- Álvaro Montero - Vélez
- Jaminton Campaz - Rosario Central
Argentina (3):
- Nicolás Otamendi - River
- Gonzalo Montiel - River
- Leandro Paredes - Boca
Ecuador (3):
- Kendry Páez - River
- Jordy Caicedo - Huracán
- Hernán Galíndez - Huracán
Uruguay (2):
- Matías Viña - River
- Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata
En total serán 19 futbolistas que actualmente compiten en la LPF y que participarán de la Copa del Mundo 2026. Más allá de lo que ocurra dentro del campo de juego, su presencia ya garantiza una recompensa económica importante para sus respectivos clubes, que seguirán de cerca el desarrollo del certamen con un doble motivo: el orgullo deportivo y el beneficio financiero que implica formar parte de la máxima competencia del fútbol mundial.
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