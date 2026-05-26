Día histórico para Boedo: San Lorenzo recuperó el 100% de los terrenos de Avenida La Plata

Infraestructura deportiva y educativa: Ampliación de las escuelas de la institución, becas para la colonia y la construcción de cinco playones recreativos .

Impacto ambiental: Creación de un corredor verde de 1.600 metros cuadrados para mejorar el entorno urbano de la zona.

Uso continuo: Un estadio moderno diseñado para albergar actividades deportivas, culturales y sociales durante todo el año.

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Una de las grandes novedades del convenio es la inclusión de una cláusula de ejecución obligatoria. San Lorenzo tendrá un plazo de diez años para ejecutar al menos el 20% de la obra del nuevo estadio. En caso de no cumplir con este porcentaje, la institución deberá devolver los terrenos recuperados.

Lejos de ser una traba, el propio presidente de San Lorenzo aclaró que esta condición fue una exigencia impulsada por la comisión directiva actual con un fin estratégico: blindar el proyecto y obligar a las futuras gestiones presidenciales a mantener como prioridad absoluta la construcción de la nueva cancha en Avenida La Plata.