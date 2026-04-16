Lionel Messi dio un paso histórico: compró un club de Tercera División en Barcelona
El astro argentino se convirtió en propietario de la UE Cornellà y apuesta a un ambicioso plan para desarrollar talento y llevar al equipo al fútbol profesional.
Lionel Messi volvió a sacudir el mundo del fútbol, pero esta vez fuera de la cancha. El rosarino concretó la compra total de la UE Cornellà, una institución que milita en la Tercera División de España y que actualmente pelea por el ascenso. La operación marca un nuevo capítulo en la carrera del campeón del mundo, ahora desde el rol de dirigente y empresario. La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial, en el que se detallaron los objetivos de este nuevo proyecto: “Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, señala el texto difundido.
Fundado en 1951, el Cornellà es un club con fuerte arraigo en el fútbol catalán y con una reconocida tradición en la formación de futbolistas. Actualmente se encuentra en la tercera posición de su grupo, a pocos puntos del líder, lo que lo posiciona como uno de los candidatos a pelear por el ascenso en esta temporada. En ese contexto, la llegada de Messi aparece como un impulso clave tanto en lo deportivo como en lo institucional.
El proyecto del argentino apunta a una transformación integral del club. La idea es consolidar una estructura sólida, con inversiones estratégicas que permitan dar un salto de calidad. “La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, agrega el comunicado.
Uno de los aspectos que más sedujo a la "Pulga" fue la tradición formativa de la institución. A lo largo de los años, el Cornellà ha sido cuna de numerosos futbolistas que luego alcanzaron la élite. Entre ellos se destacan David Raya, Jordi Alba, Javi Puado y Keita Baldé, entre otros nombres que surgieron de sus divisiones inferiores. Esta apuesta también se conecta con el interés sostenido del capitán por el desarrollo juvenil. Iniciativas como la Messi Cup, torneo juvenil que reunió a clubes de primer nivel internacional, reflejan su intención de invertir en el crecimiento de nuevas generaciones.
La adquisición del Cornellà no es un caso aislado, sino que se inscribe dentro de una tendencia cada vez más marcada entre futbolistas de elite que deciden involucrarse en la gestión de clubes. Figuras como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Luka Modric o David Beckham ya han dado pasos similares en los últimos años. Además, Messi ya tenía experiencia en este terreno, ya que recientemente había impulsado junto a Luis Suárez el Deportivo LSM en Uruguay.
Ahora, con el Cornellà, redobla la apuesta en un escenario con mayor visibilidad y exigencia. Así, mientras continúa su carrera como jugador, el 10 empieza a delinear su legado más allá del campo de juego. La compra del club catalán no solo refuerza su vínculo con Barcelona, sino que también abre una nueva etapa en la que buscará dejar huella desde la gestión y el desarrollo del fútbol.
El comunicado completo del UE Cornellá: Leo Messi, nuevo propietario
El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà.
El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años.
Fundado en 1951, el Cornellà es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas. Por sus filas, han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite del fútbol nacional e internacional, como el guardameta de la Selección Española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, ex compañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami; Gerard Martín, uno de los nombres propios recientes del FC Barcelona por su crecimiento en la defensa del primer equipo; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y también internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con amplia trayectoria en grandes ligas; Aitor Rubial, uno de los capitanes actuales del Real Betis Balompié o Ilie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado dos veces para el MLS All-Star. Todos ellos, y muchos otros que han desarrollado su carrera como futbolistas profesionales, representan el éxito del modelo formativo del club.
Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona).
La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo.
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