Luck Ra le canta a Lionel Messi en "El último baile", una celebración futbolera con ritmo de cuarteto

"Hicimos este tema para Messi", expresó el cantante al presentar una obra dedicada al jugador que marcó a toda una generación de argentinos.

La letra también refleja ese sentimiento de admiración colectiva con versos que buscan retratar el legado del capitán campeón del mundo:

"Si alguien habla de pasión, sólo aparece tu nombre. Tantos tatuajes que ahora el fútbol es tu sobrenombre. Y aunque a muchos les duela, bien por dentro todos saben que eso es lo que corresponde".

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la canción aparece como una invitación a revivir la pasión que despierta la Selección Argentina y el vínculo emocional que millones de personas construyeron con Messi a lo largo de los años.

Un presente imparable

El lanzamiento llega en una etapa de gran crecimiento para Luck Ra. Días atrás, el cantante fue uno de los protagonistas de los Premios Gardel 2026, donde obtuvo dos reconocimientos: Mejor Álbum de Cuarteto por Que Sed y Mejor Canción de Cuarteto por Tu Misterioso Alguien (Cuarteto), su colaboración con Miranda!.

Además, el artista continúa expandiendo su carrera internacional. Tras una reciente presentación en Perú, donde llevó el cuarteto a Costa 21, ya tiene confirmadas nuevas fechas en distintos países.

El 23 de octubre se presentará en el Teatro Caupolicán, mientras que en noviembre desembarcará en España con shows programados en el Sant Jordi Club el 26 de noviembre y en el Palacio Vistalegre el 28.

A eso se suma su reciente paso por México, donde formó parte de festivales masivos como el Tecate Pa'l Norte y el Resuena, consolidando su presencia en nuevos mercados y llevando el cuarteto a miles de espectadores.

Ahora, con "El último baile", Luck Ra suma una nueva página a su ascenso artístico y le pone música a una pasión que atraviesa generaciones: la admiración por Lionel Messi.