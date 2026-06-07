Así fue el encuentro de Lionel Messi con Marcel Reed, el mariscal de campo de la Universidad de Texas

La expectativa por verlo jugar había crecido luego de que Lionel Scaloni admitiera que existían posibilidades de que sumara algunos minutos frente a Honduras. Finalmente, el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo y continuar con el plan de recuperación establecido tras la sobrecarga muscular que sufrió a fines de mayo mientras jugaba para Inter Miami.

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Las señales positivas para el Mundial 2026

Más allá de no participar del encuentro, el capitán dejó una imagen que alimentó el optimismo dentro de la delegación argentina. Una vez finalizado el amistoso, permaneció sobre el campo de juego junto a otros futbolistas que no habían tenido acción o habían jugado pocos minutos. Bajo la supervisión del preparador físico Luis Martín, realizó ejercicios de velocidad, cambios de ritmo y distintas exigencias físicas para evaluar su evolución.

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Según pudo observarse, Messi completó toda la rutina sin inconvenientes, mostrando soltura en los movimientos y sin evidenciar molestias físicas. La respuesta positiva refuerza las expectativas de cara a los próximos días y abre la puerta a una posible participación en el amistoso frente a Islandia. El capitán fue uno de los cinco futbolistas que no ingresaron ante Honduras. También permanecieron en el banco Gerónimo Rulli, Nicolás González, Agustín Ovando y Simón Escobar.

Con el duelo ante Islandia en el horizonte y el debut mundialista cada vez más cerca, la evolución física de Messi sigue siendo uno de los principales focos de atención de la Selección Argentina. Por ahora, las señales que dejó en Texas invitan al optimismo.