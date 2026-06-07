Así fue el encuentro de Lionel Messi con Marcel Reed, el mariscal de campo de la Universidad de Texas
Lionel Messi fue ovacionado por más de 91.000 personas en Texas, protagonizó un encuentro especial con Marcel Reed y mostró una favorable evolución física.
Lionel Messi no estuvo dentro de la cancha durante la victoria de la Selección Argentina frente a Honduras, pero igualmente fue la gran atracción de la jornada en el Kyle Field de Texas, donde asistieron 91.102 espectadores para ver de cerca al capitán albiceleste.
En la previa del encuentro, el rosarino protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al encontrarse con Marcel Reed, mariscal de campo de la Universidad de Texas. Ambos compartieron un breve intercambio en los accesos al estadio y posaron juntos para las cámaras.
El joven deportista le obsequió a Messi una camiseta universitaria con su nombre, mientras que el capitán argentino aceptó el regalo y participó de una fotografía que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. La imagen reflejó la admiración que despierta el astro argentino incluso entre figuras destacadas de otros deportes.
A pesar de no ingresar durante el partido, Messi fue el principal foco de atención para los miles de fanáticos que colmaron el estadio. Cada aparición suya en la pantalla gigante provocó una ovación inmediata desde las tribunas. Incluso, durante la previa del encuentro, se lo vio sonriendo junto a sus compañeros cuando la organización reprodujo por error Bombón asesino, el popular tema de Los Palmeras, en lugar del himno argentino.
La expectativa por verlo jugar había crecido luego de que Lionel Scaloni admitiera que existían posibilidades de que sumara algunos minutos frente a Honduras. Finalmente, el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo y continuar con el plan de recuperación establecido tras la sobrecarga muscular que sufrió a fines de mayo mientras jugaba para Inter Miami.
Las señales positivas para el Mundial 2026
Más allá de no participar del encuentro, el capitán dejó una imagen que alimentó el optimismo dentro de la delegación argentina. Una vez finalizado el amistoso, permaneció sobre el campo de juego junto a otros futbolistas que no habían tenido acción o habían jugado pocos minutos. Bajo la supervisión del preparador físico Luis Martín, realizó ejercicios de velocidad, cambios de ritmo y distintas exigencias físicas para evaluar su evolución.
Según pudo observarse, Messi completó toda la rutina sin inconvenientes, mostrando soltura en los movimientos y sin evidenciar molestias físicas. La respuesta positiva refuerza las expectativas de cara a los próximos días y abre la puerta a una posible participación en el amistoso frente a Islandia. El capitán fue uno de los cinco futbolistas que no ingresaron ante Honduras. También permanecieron en el banco Gerónimo Rulli, Nicolás González, Agustín Ovando y Simón Escobar.
Con el duelo ante Islandia en el horizonte y el debut mundialista cada vez más cerca, la evolución física de Messi sigue siendo uno de los principales focos de atención de la Selección Argentina. Por ahora, las señales que dejó en Texas invitan al optimismo.
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