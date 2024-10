Lionel Messi ilusionó a los hinchas con su presencia en el Mundial 2026 tras ser premiado en España

En este sentido, el astro mundial estuvo presente en un evento que realizó el diario Marca de España para premiarlo por haberse convertido en "el jugador más laureado de la historia". Allí, los presentadores aprovecharon para sacar a relucir el tema "Mundial" y el capitán de la Selección Argentina dejó un mensaje que ilusiona al mundo entero: "En el momento se verá, la verdad que no me gusta acelerar los tiempos ni mirar más allá, sino disfrutar el día a día. No me lo pongo como objetivo, sino vivir el día a día y estar bien".