Los 11 de Gustavo Costas para visitar a Peñarol por la Copa Libertadores
Racing tiene el primer cruce de los octavos de final de la competencia y podrá contar con Marcos Rojo, flamante refuerzo.
Racing visita a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en un cruce cargado de historia y con condimentos especiales para ambos lados. El conjunto de Gustavo Costas llega tras el 1-1 frente a Boca en la Bombonera y con la ilusión renovada por algunos regresos clave.
Uno de ellos es el de Gabriel Arias, capitán y jugador con más partidos internacionales en la historia de Racing (54), que vuelve al arco después de perderse el clásico. También estará disponible, aunque en el banco de suplentes, Marcos Rojo, refuerzo de jerarquía que se sumó esta semana y que ya dejó una frase que encendió a los hinchas.
"Sin dudas, para lo que uno vino acá, es a ganar la Copa", dijo el ex Boca en la previa, y contó que el propio Costas fue al hueso con su pedido: "Gustavo me dijo que quería un hijo de puta en el equipo", reveló entre risas en el video oficial del club.
Además, el DT recupera a Santiago Solari y Gabriel Rojas, que descansaron en el clásico y ahora volverán al once inicial. Solari, ya recuperado de una lesión en el isquiotibial izquierdo, reemplazará a Tomás Conechny, mientras que Rojas ocupará el lugar de Ignacio Rodríguez, quien sufrió un esguince de tobillo.
La principal incógnita pasa por la defensa: Franco Pardo o Marco Di Cesare y Agustín García Basso o Nazareno Colombo se disputan dos lugares en la última línea. Pardo, uno de los últimos refuerzos, fue de lo más destacado ante Boca y corre con ventaja, mientras que García Basso, de buenos rendimientos internacionales, podría imponerse por izquierda. En la lista de bajas siguen Gastón Martirena, Bruno Zuculini y Matías Zaracho, todos con desgarros grado 2.
El rival no será sencillo: Peñarol llega entonado después de golear 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo, suma cinco victorias seguidas y apenas recibió un gol en ese lapso. Además, es un histórico de la Copa, con cinco títulos en sus vitrinas. Pese a su irregularidad en el Torneo Clausura local (solo ganó un partido), Racing confía en su experiencia copera y en su condición de campeón vigente de la Sudamericana y la Recopa.
La probable alineación de Racing para visitar a Peñarol por la Copa Libertadores
Gabriel Arias; Franco Pardo o Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario