Los 11 de Gustavo Costas para visitar a Peñarol por la Copa Libertadores

El rival no será sencillo: Peñarol llega entonado después de golear 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo, suma cinco victorias seguidas y apenas recibió un gol en ese lapso. Además, es un histórico de la Copa, con cinco títulos en sus vitrinas. Pese a su irregularidad en el Torneo Clausura local (solo ganó un partido), Racing confía en su experiencia copera y en su condición de campeón vigente de la Sudamericana y la Recopa.

La probable alineación de Racing para visitar a Peñarol por la Copa Libertadores

Gabriel Arias; Franco Pardo o Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.