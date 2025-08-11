Marcos Rojo reveló por qué Gustavo Costas lo pidió para Racing: "Quería un hijo de p..."

Marcos Rojo ya está completamente integrado al plantel de Racing tras su salida de Boca, y las primeras imágenes oficiales del club dejaron ver detalles inéditos de su llegada. En un video difundido por la cuenta oficial de la Academia, el defensor contó la razón por la que el entrenador Gustavo Costas insistió en su incorporación, mientras se mostraban escenas de la revisión médica, la firma del contrato y su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.