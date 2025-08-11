Marcos Rojo reveló por qué Gustavo Costas lo pidió para Racing: "Quería un hijo de p..."
El defensor con pasado en Boca llegó en este mercado de pases a la Academia y buscará darle ese salto de calidad al equipo de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores.
Marcos Rojo ya está completamente integrado al plantel de Racing tras su salida de Boca, y las primeras imágenes oficiales del club dejaron ver detalles inéditos de su llegada. En un video difundido por la cuenta oficial de la Academia, el defensor contó la razón por la que el entrenador Gustavo Costas insistió en su incorporación, mientras se mostraban escenas de la revisión médica, la firma del contrato y su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.
Rojo, que viajó con la delegación rumbo a Montevideo para el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Peñarol, contó que Costas fue claro en su pedido: "Me dijo que quería un hijo de p... en el equipo", contó el experimentado defensor entre risas.
En el video también se observa a Rojo en una charla con el presidente Diego Milito, además de la firma del contrato y su primer entrenamiento oficial como jugador de Racing. Un detalle curioso fue que en las publicaciones del club, el jugador fue nombrado simplemente como “Marco“, dejando de lado su apellido por obvias razones, en una suerte de nuevo comienzo para el defensor en Avellaneda.
¿Podrá Marcos Rojo jugar el Torneo Clausura con Racing?
En cuanto a su disponibilidad, Marcos Rojo podrá jugar en dos de las tres competencias en las que Racing participa en este segundo semestre de 2025: la Copa Libertadores, donde ya fue incluido en la lista de buena fe, y la Copa Argentina. Sin embargo, no podrá disputar el Torneo Clausura debido a que rescindió su contrato con Boca después del cierre del libro de pases, el 8 de agosto.
La normativa de la AFA establece que los futbolistas en condición de libres solo pueden ser inscritos para el torneo local si finalizaron su vínculo con el club anterior antes del 24 de julio, fecha límite que Rojo no cumplió.
Esta situación generó una situación compleja en la dirigencia de Racing, que confía en encontrar alguna vía reglamentaria para que pueda ser inscrito oficialmente en el campeonato local, pero hasta ahora la situación no está resuelta.
